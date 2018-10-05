05.10.2018 19:55

В детско-юношеской спортивной школе №4 открыли целый комплекс по вольной борьбе

Комплекс открыт после масштабной реконструкции.



//dozor.kharkov.ua

Сотни детей, посещающих спортивную школу №4, теперь имеют комфортные залы, где будут заниматься вольной борьбой. Ведь здесь не просто сделали капитальный ремонт и оснастили всем необходимым спортивным оборудованием, но и установили системы вентиляции, пожаротушения и провели полное благоустройство, в том числе, обустроив раздевалки и душевые.



Александр Рыбалко, спортсмен:



"Конечно, до этого зал был не очень хороший, но сейчас всё по современным меркам сделано очень хорошо. Мы довольны, что нам сделали здесь такой ремонт, вообщем нам всё нравится".



Проведение такой масштабной реконструкции - это проект, который реализовал Харьковский городской совет при поддержке немецкой компании "GIZ", с которой город сотрудничает уже много лет. И сегодняшнее открытие стало еще одним большим делом, созданным общими усилиями, с чем и поздравили Харьков немецкие партнеры во время праздника, который устроили юные спортсмены.



Рене фон Прондзинский, представитель Немецкой федеральной компании "GIZ":

"Мы очень рады были сегодня вместе с вами открыть эти замечательные спортивные залы, так как этот проект мы осуществили вместе с городом Харьковом. Мы от этой работы получили большое удовольствие, ведь это пойдет на пользу маленьким харьковчанам и поможет им достигать спортивных успехов".



А в Харькове развитие физкультуры и спорта - один из вопросов, котрые находятся в зоне особого внимания городских властей. Кроме возведения спортивных и тренажерных площадок в городе проводят капитальную реконструкцию школьных стадионов. Поэтому на сегодня современные многофункциональные стадионы уже есть в семидесяти двух школах. И работа эта продолжается.

Ольга Деменко, директор Департамента образования Харьковского городского совета:



"Имею честь приветствовать всех вас от имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Я хочу поделиться радостной новостью, что в 2019 году здесь рядом будет для вас создан современный стадион. Потому что вы, как никто, этого давным-давно заслуживаете".



А спортсмены заверяют, что не подведут и покорят еще не одну спортивную вершину.