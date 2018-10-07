07.10.2018 14:42

Харьковские ватерполисты - обладатели Суперкубка Украины (ВИДЕО)

Харьковчане одолели чемпионов Украины - львовян - в напряженнейшем поединке.



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В Харькове, в настоящей ватерпольной битве за Суперкубок встречались две сильнейшие команды страны - сборная Харьковской области и львовское Динамо.

Львовяне начали игру в атакующем стиле, но им никак не удавалось вскрыть ворота нашей команды.

Наконец, это им удалось сделать. Короткое время гости вели с минимальным отрывом.

В наэлектризованной атмосфере схватки харьковчане запускают обратку, сровняв счет и вырвавшись вперед.

При этом переломным для всего матча стал пятиметровый, реализованный первостоличниками.

На протяжении большей части поединка львовяне оказались в положении догоняющих.

И, хотя напряженность поединка нарастала до последнего момента, харьковчане до победного конца удерживали лидерство.

Представители Первой Столицы стали обладателями Суперкубка Украины, одолев чемпионов страны.