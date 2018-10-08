08.10.2018 16:49

Харьковский ФК Металлист 1925, ехавший за победой над Рухом, ограничился ничьей (ВИДЕО)

Команды разошлись, обменявшись двумя голами.



metalist1925.com

В очередном туре Чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги, харьковский "Металлист 1925" сыграл во Львове вничью с "Рух" из Винников со счетом 1-1.



Как отметил в послематчевом интервью наставник харьковчан Александр Горяинов, "Сейчас трудно судить по горячих следах, на эмоциях, поэтому делать этого не буду. Надо посмотреть запись матча, проанализировать и указать ребятам на их ошибки. В целом, мы ехали сюда за тремя очками, а если судить по игре, то результат является справедливым. Моменты были у обеих команд, наверное, ничья - закономерный результат. По моему мнению, почти все команды Первой лиги уровне и со всеми можно и нужно играть на победу. Мы во всех играх настраиваем игроков на такой результат.

"Рух" - "Металлист 1925" - 1-1

Голы: Ременюк 76 - Поспелов 10



"Рух": Ильющенков (к), Заставный, Дуць, Лобай (Никитюк 58), Бусько, Копина (Чепелюк 83), Брикнер (Баранец Г. 68), Ременюк, Русин, Козак (Баранец Б. 76), Загорулько (Батальский 62)

Фото: Дяченко, Арендарук, Буй, Войтович, Шевчук, Шевченко

Главный тренер - Юрий Вирт



"Металлист 1925": Каневцев, Жук, Поспелов, Жданов, Мельничук (Емельянов 38), Ралюченко, Калюжный, Романов (Луиз Фернандо 72), Терзи (Дехтяренко 82), Синица (Стороженко 90+4), Давыдов (к) (Сула 65)

Фото: Сидоренко, Прихна, Коваленко И., Шевченко

И.о. главного тренера - Александр Горяинов