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08.10.2018  14:49   

Харьковчанка - вице-чемипионка шахматной Олимпиады

Анна Ушенина добились серебряного успеха в Грузии.


sportonline.ua

С 23 сентября по 6 октября в грузинском городе Батуми состоялась 43-я Всемирная шахматная олимпиада, второе место на которой заняла женская сборная Украины.

В соревнованиях среди женщин украинская команда под руководством харьковчанина Михаила Бродского, в состав которой вошли харьковчанка Анна Ушенина, львовянки Анна и Мария Музычук, одесситка Наталья Жукова и киевлянка Юлия Осьмак, обыграв в последнем 11-м туре сборную США со счетом 3:1, набрала 18 очков. Столько же было и у сборной Китая, но по дополнительным показателям китаянки опередили украинок и заняли первое место. Бронзовыми призерами стала сборная Грузии.

В соревнованиях среди мужчин сборная Украины, в состав которой вошли харьковчане Антон Коробов и Павел Эльянов, заняла десятое место. Победителями Олимпиады стали шахматисты из Китая.

Кроме того, по итогам соревнований среди мужчин Антон Коробов стал лучшим на пятой доске. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  шахматная олимпиада, вице-чемпионка ушенина, харьков
 
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