08.10.2018 17:49

Харьковские кикбоксеры стали сильнейшими на Кубке Украины

Представители Первой Столицы уверенно заняли первое место на состязаниях.



kharkivoda.gov.ua

В соревнованиях, прошедших на базе КУ «Школа высшего спортивного мастерства», приняли участие более 300 спортсменов из 17 областей страны.



Основу сборной команды Харьковской области составляли кикбоксеры ведущих украинских вузов: ХНУРЭ, ХНУВД, ХАИ, ХНУВС.



Сборная команда Харьковской области уверенно заняла первое место и стала обладателем почетного трофея – кубка Украины.



В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА отмечают, в конце октября лучшие кикбоксеры Харьковской области в составе сборной команды Украины примут участие в чемпионате мира по кикбоксингу ВТКА, который состоится в итальянском городе Марина-Ди-Каррара.