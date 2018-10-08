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08.10.2018  17:49   

Харьковские кикбоксеры стали сильнейшими на Кубке Украины

Представители Первой Столицы уверенно заняли первое место на состязаниях.


kharkivoda.gov.ua

В соревнованиях, прошедших на базе КУ «Школа высшего спортивного мастерства», приняли участие более 300 спортсменов из 17 областей страны.

Основу сборной команды Харьковской области составляли кикбоксеры ведущих украинских вузов: ХНУРЭ, ХНУВД, ХАИ, ХНУВС.

Сборная команда Харьковской области уверенно заняла первое место и стала обладателем почетного трофея – кубка Украины.

В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА отмечают, в конце октября лучшие кикбоксеры Харьковской области в составе сборной команды Украины примут участие в чемпионате мира по кикбоксингу ВТКА, который состоится в итальянском городе Марина-Ди-Каррара.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  кикбоксинг, чемпионы, харьков, кубок украины
 
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