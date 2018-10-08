Харьковские кикбоксеры стали сильнейшими на Кубке Украины

Представители Первой Столицы уверенно заняли первое место на состязаниях.
В соревнованиях, прошедших на базе КУ «Школа высшего спортивного мастерства», приняли участие более 300 спортсменов из 17 областей страны.
Основу сборной команды Харьковской области составляли кикбоксеры ведущих украинских вузов: ХНУРЭ, ХНУВД, ХАИ, ХНУВС.
Сборная команда Харьковской области уверенно заняла первое место и стала обладателем почетного трофея – кубка Украины.
В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА отмечают, в конце октября лучшие кикбоксеры Харьковской области в составе сборной команды Украины примут участие в чемпионате мира по кикбоксингу ВТКА, который состоится в итальянском городе Марина-Ди-Каррара.
Сидеть в четырех стенах звезды не рекомендуют, день благоприятствует путешествиям и общению. В личной жизни день предоставляет все возможности для новых знакомств и любви.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
влажн.:
давл.:
ветер: