08.10.2018 19:49

Харьковчане привезли из Львова солидный груз золота

Шесть спортсменов Первой Столицы стали чемпионами страны по джиу-джитсу.



city.kharkov.ua

Третий этап Национального чемпионата Украины по джиу-джитсу «Ukraine National Challenge 2018» завершился во львовском дворце спорта «Галичина».



В нем приняли участие более 300 спортсменов из 40 украинских клубов, а также представители Польши, Чехии, Румынии, Грузии, Бельгии, Беларуси и Литвы.

На чемпионате было разыграно 59 комплектов медалей в категориях: дети, юноши, взрослые и мастера.



По итогам соревнований харьковчане завоевали шесть золотых, восемь серебряных и пять бронзовых наград.



Отметим, что финал чемпионата Украины по джиу-джитсу «Ukraine National Challenge 2018» пройдет в декабре этого года в Киеве. Это уже третий национальный чемпионат, который проходит под эгидой UFBJJ - Украинской Федерации бразильского джиу-джитсу.