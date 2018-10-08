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08.10.2018  19:49   

Харьковчане привезли из Львова солидный груз золота

Шесть спортсменов Первой Столицы стали чемпионами страны по джиу-джитсу.


city.kharkov.ua

Третий этап Национального чемпионата Украины по джиу-джитсу «Ukraine National Challenge 2018» завершился во львовском дворце спорта «Галичина».

В нем приняли участие более 300 спортсменов из 40 украинских клубов, а также представители Польши, Чехии, Румынии, Грузии, Бельгии, Беларуси и Литвы.

На чемпионате было разыграно 59 комплектов медалей в категориях: дети, юноши, взрослые и мастера.

По итогам соревнований харьковчане завоевали шесть золотых, восемь серебряных и пять бронзовых наград.

Отметим, что финал чемпионата Украины по джиу-джитсу «Ukraine National Challenge 2018» пройдет в декабре этого года в Киеве. Это уже третий национальный чемпионат, который проходит под эгидой UFBJJ - Украинской Федерации бразильского джиу-джитсу.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  джиу-джитсу, чемпион, харьков
 
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