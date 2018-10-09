На выходных в Первой столице - этап Кубка мира

В соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу, которые состоятся 13 октября на базе ДС «Локомотив», примут участие «ювеналы», «юниоры» и «Б класс».
«В Кубке мира примут участие более 150 спортсменов из 10 стран. Среди них - Словения, Хорватия, Венгрия, Польша, Ирландия, Швейцария, Франция, Ливан и 5 городов Украины», - сообщили в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
Квалификационные туры начнутся 13 октября в 12:00, полуфинал и финал - в 17:00.
14 октября в том же зале состоится 4-й этап чемпионата Украины по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги среди пар и команд «формейшн», в котором примут участие более 400 спортсменов из 20 городов Украины.
Справка. Харьковчане являются неоднократными победителями и призерами кубков мира, чемпионатов Европы и мира. В течение 2017-2018 годов харьковские спортсмены завоевали медали на 8 этапах кубков мира, чемпионатах Европы - 2017, 2018, чемпионатах мира - 2017, 2018.
Лучшие спортсмены Харьковской области:
- Манжос Максим - Шамрай Александра - пятикратные обладатели кубков мира - 2017, чемпионы мира - 2018;
- Олейник Дмитрий - Сошенко Анастасия - бронзовые призеры этапа Кубка мира 2017 г., финалисты чемпионата мира 2017 г., чемпионы Европы 2017 г.;
- Цветков Александр - Грохова Кира - трехкратные обладатели Кубка мира - 2018, чемпионы Европы - 2018, чемпионы мира - 2018;
- Гурин Денис - Кириченко Таисия - бронзовые призеры этапа Кубка мира - 2018, вице-чемпионы мира - 2018;
- Сериков Богдан - Петренко Екатерина - финалисты чемпионата Европы - 2018, финалисты чемпионата мира - 2018;
- Алейников Егор - Тимченко Анастасия - финалисты чемпионата мира – 2017.
Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя. Зато день идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды.
Небо в Харькове будет покрыто облаками только до рассвета, утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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