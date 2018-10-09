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09.10.2018  19:52   

Накануне матча с Чехией, украинская сборная проведет открытую тренировку

На стадионе «Металлист» состоится открытая тренировка сборной Украины по футболу


aif.ua

12 октября в 18:00 подопечные Андрея Шевченко ждут болельщиков в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации футбола Украины.

«В рамках подготовки к матчу третьего тура Лиги наций против сборной Чехии, уже по доброй традиции, наша команда проведет открытую тренировку для болельщиков», - рассказали в ФФУ.

Тех, кто придет поприветствовать национальную сборную, ждет интересная программа: специальные гости, розыгрыши, возможность передать свои пожелания, сфотографироваться со своими кумирами, а главное - стать свидетелями закулисных установок главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко. Вход на тренировку - свободный.

Тэги:  футбол, открытая тренировка, харьков
 
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