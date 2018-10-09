Накануне матча с Чехией, украинская сборная проведет открытую тренировку

На стадионе «Металлист» состоится открытая тренировка сборной Украины по футболу
12 октября в 18:00 подопечные Андрея Шевченко ждут болельщиков в Харькове.
Об этом сообщили в пресс-службе Федерации футбола Украины.
«В рамках подготовки к матчу третьего тура Лиги наций против сборной Чехии, уже по доброй традиции, наша команда проведет открытую тренировку для болельщиков», - рассказали в ФФУ.
Тех, кто придет поприветствовать национальную сборную, ждет интересная программа: специальные гости, розыгрыши, возможность передать свои пожелания, сфотографироваться со своими кумирами, а главное - стать свидетелями закулисных установок главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко. Вход на тренировку - свободный.
Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя. Зато день идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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