Теннис. Харьковчанка стала абсолютной чемпионкой состязаний

Анастасия Шошина победила на международном теннисном турнире ITF.
Харьковская теннисистка победила в одиночном и парном разрядах на соревнованиях, которые с 1 по 7 октября состоялись в городе Черноморск Одесской области.
Это второй успех спртсменки за осень 2018 года
В одиночном разряде на пути к финалу Анастасия успешно провела четыре матча, выиграв у соперниц из Польши, Украины, Сербии и Молдовы. В главном поединке за трофей ее соперницей стала юная харьковская теннисистка Любовь Костенко. Ее Шошина обыграла со счетом 6:3, 6:3 и завоевала свой третий одиночный титул на турнирах ITF в карьере и второй - в этом сезоне. Напомним, неделю назад Анастасия Шошина также победила на другом турнире ITF в Черноморске.
Финал в парной категории также превратился в харьковское дерби между Анастасией и Любовью. Победу вновь завоевала Шошина, которая играла в паре с польской теннисисткой Вероникой Фальковськой. Костенко, которая играла в дуэте с беларуской Анастасией Комар, уступила более опытной сопернице со счетом 2:6, 1:6.
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