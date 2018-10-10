10.10.2018 14:18

Теннис. Харьковчанка стала абсолютной чемпионкой состязаний

Анастасия Шошина победила на международном теннисном турнире ITF.



btu.org.ua

Харьковская теннисистка победила в одиночном и парном разрядах на соревнованиях, которые с 1 по 7 октября состоялись в городе Черноморск Одесской области.

Это второй успех спртсменки за осень 2018 года



В одиночном разряде на пути к финалу Анастасия успешно провела четыре матча, выиграв у соперниц из Польши, Украины, Сербии и Молдовы. В главном поединке за трофей ее соперницей стала юная харьковская теннисистка Любовь Костенко. Ее Шошина обыграла со счетом 6:3, 6:3 и завоевала свой третий одиночный титул на турнирах ITF в карьере и второй - в этом сезоне. Напомним, неделю назад Анастасия Шошина также победила на другом турнире ITF в Черноморске.



Финал в парной категории также превратился в харьковское дерби между Анастасией и Любовью. Победу вновь завоевала Шошина, которая играла в паре с польской теннисисткой Вероникой Фальковськой. Костенко, которая играла в дуэте с беларуской Анастасией Комар, уступила более опытной сопернице со счетом 2:6, 1:6.