10.10.2018 17:19

Голбол. Харьковские паралимпийцы - сильнейшие на континенте

Представительницы Первой Столицы стали чемпионками Европы.



//kharkivoda.gov.ua

Женская и мужская паралимпийские сборные Украины завоевали золотые медали чемпионата Европы по голболу, который состоялся в польском городе Хожув.



В составе женской сборной Украины выступали две спортсменки Харьковской области: Елена Рудь и Юлия Факеева, а также представительницы Полтавской, Житомирской и Тернопольской области.



Подопечные тренера сборной Украины харьковчанки Татьяны Ганшиной уверенно выиграли групповой этап, победив сборную Швеции со счетом 7:3, Бельгии - 12:2 и Франции - 11:1. В четвертьфинале они не оставили шансов полячкам, разгромив соперниц со счетом 11:1, а в полуфинале не менее убедительно 12:2 победили сборную Бельгии. У соперниц по финалу из Финляндии сборная Украины выиграла со счетом 2:1.



Победу женщин поддержала и мужская сборная Украины, которая состояла из спортсменов Полтавской области. В финале украинцы разгромили со счетом 12:2 сборную Греции. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.