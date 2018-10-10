10.10.2018 18:18

Кубок Украины - в руках харьковских шпажистов

Харьковские спортсмены -победители Кубка Украины



//kharkivoda.gov.ua

В Киеве состоялись соревнования по фехтованию на шпагах, на которых спортсмены Харьковщины завоевали золотую и серебряную награды.



В командных соревнованиях среди мужчин обладателем кубка стала первая команда Харьковской области, в состав которой вошли Максим Хворост, Дмитрий Карюченко, Роман Свичкарь и Евгений Горбачук. В финале харьковчане выиграли у первой команды Киева со счетом 24:23.



Еще одна харьковская команда «Харьков-3» (Андрей Деркач, Павел Лиманский, Андрей Опанасенко и Святослав Ярох) заняла пятое место.



В личных соревнованиях среди мужчин харьковчанин Максим Хворост занял второе место, уступив в финале киевлянину Игорю Рейзлину со счетом 10:13.



В десятую лучших также попали еще три харьковских шпажиста. Дмитрий Карюченко занял пятое место, Роман Свичкарь расположился на шестом, а Евгений Горбачук – на десятом.



В соревнованиях среди женщин харьковчанкам, к сожалению, стать призерами Кубка не удалось. В личных соревнованиях лучший результат показала Алина Зеленцова, заняв девятое место. В командных соревнованиях среди женщин Алина и Анастасия Зеленцовы, а также Ольга Петрюк и Владлена Хавалджи заняли пятое мест.



