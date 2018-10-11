11.10.2018 09:52

Харьковчан приглашают на открытую фитнес-тренировку в парк Горького

В субботу, 13 октября, в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького пройдет открытая спортивная фитнес-тренировка «Фитнес утро с Fortis».



// city.kharkov.ua

Начало занятия – в 9:30.

Сбор участников – у главной сцены парка.

Участие – бесплатное. В мероприятии могут принять участие все желающие.

В рамках тренировки состоится пробежка, будут представлены различные фитнес-направления, где каждый желающий сможет попробовать свои силы.



Мероприятие проходит при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта.