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11.10.2018  09:52   

Харьковчан приглашают на открытую фитнес-тренировку в парк Горького

В субботу, 13 октября, в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького пройдет открытая спортивная фитнес-тренировка «Фитнес утро с Fortis».


// city.kharkov.ua

Начало занятия – в 9:30.

Сбор участников – у главной сцены парка.

Участие – бесплатное. В мероприятии могут принять участие все желающие.

В рамках тренировки состоится пробежка, будут представлены различные фитнес-направления, где каждый желающий сможет попробовать свои силы.

Мероприятие проходит при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  фитнес, парк горького, харьков
 
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