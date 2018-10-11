Харьковчан приглашают на открытую фитнес-тренировку в парк Горького

В субботу, 13 октября, в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького пройдет открытая спортивная фитнес-тренировка «Фитнес утро с Fortis».
Начало занятия – в 9:30.
Сбор участников – у главной сцены парка.
Участие – бесплатное. В мероприятии могут принять участие все желающие.
В рамках тренировки состоится пробежка, будут представлены различные фитнес-направления, где каждый желающий сможет попробовать свои силы.
Мероприятие проходит при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта.
Все, что связано с общением, способно принести наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени.
Утром и вечером небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
Международный день девочек установлен в знак признания прав девочек и уникальных проблем, с которыми им приходится сталкиваться.
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