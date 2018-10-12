Молдавский триумф харьковских ватерполистов (ФОТО)

Обладатели Суперкубка из Первой столицы стали чемпионами открытого первенства Молдовы.
Вслед за завоеванием Суперкубка Украины харьковские ватерполисты завоевали золотые медали открытого чемпионата Молдовы.
В Молдову харьковчане отправились сразу после победного матча в Харькове. Вдохновленные победой во всеукраинском старте им не было равных в зарубежных соревнованиях.
А уже вскоре новое испытание - с 18 по 21 октября в городе Каменском, на базе бассейна "МиКомп", состоится первый тур открытого XXVИI чемпионата Украины (Суперлига) по водному поло среди мужчин.
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. Эмоции же не будут отличаться стабильностью – возможны затяжные выяснения отношений.
Завершающий рабочий день недели будет солнечным, теплым, без осадков.
Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца.
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