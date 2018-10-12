Главная Новости Спорт Молдавский триумф харьковских ватерполистов (ФОТО)
12.10.2018  13:48   

Молдавский триумф харьковских ватерполистов (ФОТО)

Обладатели Суперкубка из Первой столицы стали чемпионами открытого первенства Молдовы.


facebook.com

Вслед за завоеванием Суперкубка Украины харьковские ватерполисты завоевали золотые медали открытого чемпионата Молдовы. 

В Молдову харьковчане отправились сразу после победного матча в Харькове. Вдохновленные победой во всеукраинском старте им не было равных в зарубежных соревнованиях.

А уже вскоре новое испытание - с 18 по 21 октября в городе Каменском, на базе бассейна "МиКомп", состоится первый тур открытого XXVИI чемпионата Украины (Суперлига) по водному поло среди мужчин.

Тэги:  водное поло, чемпионы, харьков, молдавия
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.09 Спорт В октябре - суперсхватка харьковчан и львовян за престижный трофей (ФОТО) 27.08 Спорт Харьковские ватерполисты - чемпионы международного турнира (ФОТО) 25.04 Спорт В Харькове пройдут международные соревнования по водному поло
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием в Холодногорском районе
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 