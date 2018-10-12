Харьков может стать принимающей стороной Чемпионата Европы по дзюдо

Чемпионат Украины по дзюдо в Харькове собрал лучших спортсменов, среди которых чемпионы своих областей, неоднократные призеры международных соревнований, а также чемпионы Европы и мира прошлых лет.
Сегодняшний турнир для них - еще одна возможность продемонстрировать свои лучшие результаты и подняться на пьедестал. Именно этого спортсменам и пожелал заместитель председателя Харьковского областного совета Владимир Скоробагач, приветствуя участников первенства страны.
Владимир Скоробагач, заместитель председателя Харьковского областного совета, руководитель фракции партии "Відродження" в Харьковском облсовете
"Мне очень приятно, что этот чемпионат проходит именно у нас в городе. Ребята, я вам желаю победить, вы лучшие, стремитесь и вы всё получится".
А стремиться есть к чему, ведь сегоднящний чемпионат является отборочным к европейскому первенству по дзюдо.
Сергей Корытин, председатель Харьковской областной федерации дзюдо
"Первенство Украины в Харькове - это большой праздник и для нашего города и для страны в целом, потому что в этом чемпионате будут отбираться кандидаты в члены сборной, которая будет представят нашу страну".
Более того, Харьков может стать центром проведения такого престижного чемпионата, что еще раз подтверждает высокую оценку спортивных достижений Первой столицы и большой опыт в проведении международных спортивных соревнований на высшем уровне.
Владимир Скоробагач, заместитель председателя Харьковского областного совета, руководитель фракции партии "Відродження" в Харьковском облсовете
"Харьковский регион всегда был в лидерах по этому виду спорта и сегодня мы показываем хорошие результаты. На сегодняшний день рассматривается вопрос, чтобы Харьков стал принимающей стороной Кубка Европы по дзюдо. И я уверен, что мы: городские и областные власти сделаем всё возможное, чтобы с достоинством принять этот Кубок".
Поэтому сегодняшний Чемпионат Украины - это еще и своеобразная экспертная проверка Харькова. И международная группа комиссаров Европейского союза дзюдо уже поблагодарили Харьковского городского голову Геннадия Кернеса за гостеприимство и поддержку развития и популяризации дзюдо и отметили, что спортивная инфраструктура города полностью соответствует всем международным стандартам для проведения соревнований европейского уровня.
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. Эмоции же не будут отличаться стабильностью – возможны затяжные выяснения отношений.
Завершающий рабочий день недели будет солнечным, теплым, без осадков.
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