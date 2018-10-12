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12.10.2018  16:16   

Бросок от Кобры - из харьковского футбольного клуба сбежал тренер

Звезда золотой эпохи Металлиста Сергей Валяев, возмущенный отсутствием условий для работы, покинул тренерский пост команды теперь уже аматорской футбольной лиги.


UA-Football

Как сообщает Город Х, неудачно сложились отношения между ФК Кобра - последнее место в турнирной табице, очков нет, а разница мячей -  6:49 - и новым тренером - сергеем Валяевым.

Сергей Валяев с весны по осень 2018 года руководивший Металлистом 1925. приход в команду Кобра, но через неделю как сообщают источники портала ГХ, Сергей Валяев покинул тренерский пост Кобры из-за невыполнения обязанностей руководством данного клуба.  

Также на это повлияло отсутствие нормальных условий для тренировок и финансирования для жизнедеятельности.

За это время команда успела провести один календарный поединок в группе 3 аматорского первенства Украины.

Напомним, что харьковский Гелиос, представлявший Харьков более 13 лет в Первой лиге национального чемпионата, трансформировался в Кобру, однако после пятого тура сезона из-за полного отсутствия финансирования затем был расформирован, а сама Кобра выпала из чемпионата

Сергей Валяев, был основным игроком Металлиста золотой эпохи времен Мирона Маркевича.

Источник:   Город Х
 Тэги:  сбежал тренер, кобра, харьков
 
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