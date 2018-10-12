Харьковчанки-ватерполистки победили в гонке с кивлянками, завоевав Кубок Украины (ФОТО)

Спортсменки Первой столицы завоевали престижный национальный трофей.
Женская сборная Харьковской области (тренер - Николай Бикинеев) – обладатель Кубка Украины-2018 по водному поло.
На втором месте команда СДЮШОР № 9, Киев (тренеры: Михаило Лебедев и Наталья Мельничук)
Бронзовым призером Кубка стала сборная Донецкой области (тренеры: Александр Дзержинский, Сергей Рябченко)
Итоговая турнирная таблица:
1. Сборная Харьковской области - 12 очков (4 победы)
2. СДЮШОР № 9, Киев - 7 оч. (2 победы, 1 ничья, 1 поражение)
3. Сборная Донецкой области - 6 оч. (2 победы, 2 поражения)
4. ДНУ Днепр - 4 оч. (1 победа, 1 ничья, 2 поражения)
5. Сборная Украины (юниорки)
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. Эмоции же не будут отличаться стабильностью – возможны затяжные выяснения отношений.
Завершающий рабочий день недели будет солнечным, теплым, без осадков.
Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца.
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