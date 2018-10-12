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12.10.2018  17:16   

Харьковчанки-ватерполистки победили в гонке с кивлянками, завоевав Кубок Украины (ФОТО)

Спортсменки Первой столицы завоевали престижный национальный трофей.


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Женская сборная Харьковской области (тренер - Николай Бикинеев) – обладатель Кубка Украины-2018 по водному поло.

На втором месте команда СДЮШОР № 9, Киев (тренеры: Михаило Лебедев и Наталья Мельничук)

Бронзовым призером Кубка стала сборная Донецкой области (тренеры: Александр Дзержинский, Сергей Рябченко)

Итоговая турнирная таблица:
 1. Сборная Харьковской области - 12 очков (4 победы)
 2. СДЮШОР № 9, Киев - 7 оч.  (2 победы, 1 ничья, 1 поражение)
 3. Сборная Донецкой области - 6 оч.  (2 победы, 2 поражения)
 4. ДНУ Днепр - 4 оч.  (1 победа, 1 ничья, 2 поражения)
 5. Сборная Украины (юниорки)

Тэги:  женская сборная, кубок украины, харьков, победительницы
 
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