12.10.2018 18:49

Харьковское Динамо побеждает киевлян и... выбрасывает из состава пять хоккеистов (ВИДЕО)

Одолев Ледяных Волков первостоличный клуб решил провести конкретную чистку состава.



//uhl.ua

Как сообщает Харьков спортивный, 10-го октября, состоялся поединок восьмого тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором МХК “Динамо” встречалось со столичными “Ледяными Волками”.



Матч киевляне начали с огромным желанием второй раз в сезоне обыграть своего оппонента из Харькова. Это отразилось и на табло – Никита Шабанов на первой минуте встречи огорчил Тимура Мамедова и открыл счёт в матче. Преимуществом «Волки» владели на протяжении всего второго периода, но зрителей забитыми шайбами команды так и не порадовали, уйдя на второй перерыв со счетом 1:0 в пользу хозяев.



Самым результативным стал заключительный отрезок встречи. Сначала счёт сравнял Никита Олейник, однако уже через две минуты Соломон Шапиро вывел “волков” вперёд. МХК «Динамо» на это ответило точными бросками Игоря Худякова и Филиппа Матвиенко, однако за 3 минуты до конца матча Кирилл Фроленко мощным броском от синей линии перевёл матч в овертайм.



В дополнительном времени подопечным Александра Сеуканда все же удалось сломить оборону противника и пробить Никиту Глотова – решающую шайбу на свой счёт записал Руслан Максименко.



“Ледяные Волки” – МХК “Динамо”

3:4 (1:0, 0:0, 2:3, 0:1)

Шайбы: 1:0 Шабанов (Шапиро, Овчинников),

00:45. 1:1 Олейник (Ромащенко),

45:49. 2:1 Шапиро (Шабанов),

47:39. 2:2 Худяков (Жовнир – больш.),

50:34. 2:3 Матвиенко (Максименко),

52:36. 3:3 Фроленко (Н. Дворник, Овчинников),

56:56. 3:4 Максименко (Жовнир), 63:34.

Как сообщает Главком, ссылаясь на УХЛ проведя анализ сиутации, харьковское «Динамо» рассталось сразу с пятью хоккеистами: Алексей Ступницкий, Богдан Савченко, Илья Чердак, Максим Одноворченко и Кирилл Ланин.

Богдан Савченко и Алексей Ступницкий в нынешнем розыгрыше чемпионата Украины по хоккею сыграли один и три матча соответственно, в которых не набрали очков и заработали коэффициент полезности "0".

Что касается Кирилла Ланина, Максима Одноворченка и Ильи Чердака, то они в текущем чемпионате не появлялись на льду в официальных матчах.

Ранее МХК «Динамо» взял в аренду защитника Кирилла Жовнира с «Донбасса» и отзаявил Максима Мартышка.

Кроме того, по договоренности между МХК «Динамо» и ХК «Кременчуг», Богдан Наливайко выступает в харьковском клубе до 30 января 2019 включительно.

В нынешнем сезоне хоккеист не был заявлен за «Кременчуг», однако находился на контракте в клубе.

Прошлый сезон 18-летний защитник провел в «Кременчуге» - в 50 матчах Наливайко набрал 10 (7 + 3)

Девятый тур Украинской хоккейной лиги состоится уже 13 октября. Большую игровую субботу в 13:00 откроют «Белый Барс» и «Днепр», потом в 14:00 встретятся «Кременчук» и МХК «Динамо», а в 17:00 тур закроют «Донбасс» и «Ледяные Волки». Также 14 октября дончане и «Волки» проведут ещё один матч – эта встреча будет проведена в рамках 11-го тура УХЛ и состоится в 15:30.