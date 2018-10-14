14.10.2018 12:05

17-летняя воспитанница харьковской школы бадминтона завоевала первую в истории Украины олимпийскую медаль.

Бадминтонистка Анастасия Прозорова - серебряный призер юношеской Олимпиады 2018



://kharkivoda.gov.ua

Фото:Анастасия Прозорова

На III юношеских Олимпийских играх, которые проходят в аргентинском Буэнос-Айресе, завершились соревнования по бадминтону среди смешанных команд. Харьковская бадминтонистка Анастасия Прозорова выступала за команду Omega вместе с Маркусом Бартом из Норвегии, Оскаром Го из Новой Зеландии, Ким Чан Хо из Республики Фиджи, Кунлавут Витидсарн из Тайланда, Хуан Иньсуан из Тайваня, Леонис Уе из Франции и Ву Те Ан Ту из Вьетнама.

Команда Omega успешно дошла до финала, но в матче за «золото» в напряженной борьбе уступила со счетом 106:110 команде Alpha.

Таким образом, Анастасия и ее друзья по команде стали серебряными призерами.

Медаль воспитанницы заслуженного тренера Украины Геннадия Махновского стала первой, которую получили украинские бадминтонисты на олимпиадах.

«Я несколько расстроена из-за того, что не удалось завоевать золотые медали в командном первенстве. Однако я очень рада этой медали! Каждый спортсмен из нашей команды выложился на все 100% и боролся до конца», - поделилась Анастасия Прозорова с пресс-службой Национального олимпийского комитета Украины.

Отметим, что по итогам шести дней юношеской Олимпиады украинские спортсмены завоевали 9 медалей. Из них 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые.