Главная Новости Спорт 17-летняя воспитанница харьковской школы бадминтона завоевала первую в истории Украины олимпийскую медаль.
14.10.2018  12:05   

17-летняя воспитанница харьковской школы бадминтона завоевала первую в истории Украины олимпийскую медаль.

Бадминтонистка Анастасия Прозорова - серебряный призер юношеской Олимпиады 2018


://kharkivoda.gov.ua
Фото:Анастасия Прозорова

На III юношеских Олимпийских играх, которые проходят в аргентинском Буэнос-Айресе, завершились соревнования по бадминтону среди смешанных команд. Харьковская бадминтонистка Анастасия Прозорова выступала за команду Omega вместе с Маркусом Бартом из Норвегии, Оскаром Го из Новой Зеландии, Ким Чан Хо из Республики Фиджи, Кунлавут Витидсарн из Тайланда, Хуан Иньсуан из Тайваня, Леонис Уе из Франции и Ву Те Ан Ту из Вьетнама.

Команда Omega успешно дошла до финала, но в матче за «золото» в напряженной борьбе уступила со счетом 106:110 команде Alpha.

Таким образом, Анастасия и ее друзья по команде стали серебряными призерами.

Медаль воспитанницы заслуженного тренера Украины Геннадия Махновского стала первой, которую получили украинские бадминтонисты на олимпиадах.

«Я несколько расстроена из-за того, что не удалось завоевать золотые медали в командном первенстве. Однако я очень рада этой медали! Каждый спортсмен из нашей команды выложился на все 100% и боролся до конца», - поделилась Анастасия Прозорова с пресс-службой Национального олимпийского комитета Украины.

Отметим, что по итогам шести дней юношеской Олимпиады украинские спортсмены завоевали 9 медалей. Из них 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  бадминтон, харьков, олимпиада, призер, рекордсмен, прозорова
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.10 Спорт «Четыре мушкетера» от Харькова - на Олимпийских играх в Аргентине 03.09 Спорт Харьковские бадминтонисты достойно выступили на этапе Кубка Европы (ВИДЕО) 30.08 Спорт Бадминтон. В Харькове начался престижный и рекордный по масштабам этап Кубка Европы (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием в Холодногорском районе
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 