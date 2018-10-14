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14.10.2018  13:13   

Харьковчанка Свитолина покинула WTA в Китае, поднявшись на ступень в рейтинге

Теннисистка проиграла китайской спортсменке Ван Цян в четвертьфинала.


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Фото: Элина Свитолина

13 октября, теннисистки возобновили матч, прерванный накануне из-за дождя, со счетом 5-2 (15-30) в пользу китаянки.

"Ван не удалось защитить подачу, после чего свой гейм взяла Свитолина. Подавая на победу во второй раз, Ван Цян отдала сопернице один розыгрыш", - сказано в сообщении.

Далее в полуфинале встретятся украинка Даяна Ястремская и китаянка Чжан Шуай.

Международный теннисный турнир WTA  проходит с 8 по 14 октября в Гонконге.

Призовой фонд соревнований составляет 500 тысяч долларов.

Как сообщал KHARKIV Today, первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на одну позицию вверх и теперь занимает пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Украинка улучшила позиции несмотря на поражение в двух турнирах в Китае. Свитолина дважды не смогла пройти дальше стартовых поединков.

После неудачи  Свитолиной на Открытом чемпионате США  спортсменка уволила тренера Тьерри Асьона.

Элина и Тьерри начали сотрудничать в конце 2016 года. За это время теннисистка выиграла восемь турниров WTA, дебютировала в топ-10 рейтинга WTA, установила личный и национальный рекорд, попав в третью строчку рейтинга в сентябре прошлого года под руководством тренера.

Тэги:  свитолина, харьков, теннис, турнир, рейтинг
 
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