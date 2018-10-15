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15.10.2018  13:53   

Регби. Сборная Украины, основу которой составляют харьковчане, обыграла люксембуржцев

Регбисты Первой столицы эффектно проявили себя в международной баталии.


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Сборная Украины по регби-15 в первом матче сезона 2018-19 дивизиона «Конференция 1. Север» стартовала с уверенной победы над сборной Люксембурга.
 
Подопечные Валерия Кочанова открыли счет в матче благодаря точному удару от Олега Косарева (лучший бомбардир чемпионата Украины, который выступает за регбийный клуб «Олимп»). Еще через несколько минут Олег мог удвоить счет, но со штрафного попал в штангу. На 17 минуте хозяева продавили защиту соперника, попытка в исполнении Александрюка, а Косарев справился с реализацией – 10:0. До перерыва Радчук стал автором заноса по центру, а Косарев в очередной раз исполнил реализацию. Соперник ответил лишь точным исполнением штрафного, при этом набрав три очка.
 
Начало второго тайма было за соперниками. Сборная Люксембурга организовала попытку по центру с реализацией - 10:17. Спустя девять минут и гости со штрафного сократили отрыв до четырех очков.
 
Однако в заключительном отрезке встречи украинцы провели позиционную атаку, в которой Никита Митин положил попытку и лишил соперника шансов увезти победу. Олег Косарев своей реализацией поставил в матче точку – 24:13 в пользу сборной Украины.
 
Следует отметить, что регбисты «Олимпа», которые составляют основной костяк сборной Украины, досрочно (за три тура до окончания чемпионата) стали чемпионами по регби-15, а Олег Косарев – лучший бомбардир турнира.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  регби, победа сборной, харьков, украина
 
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