15.10.2018 17:58

Харьковчане-юниоры выиграли Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу

Состязания прошли во Дворце спорта «Локомотив» им. Г. Кирпы в Харькове.



//city.kharkov.ua

Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу прошел 13 октября во Дворце спорта «Локомотив» им. Г. Кирпы в Харькове.

В турнире приняло участие 154 спортсмена из 10 стран мира (Словения, Хорватия, Венгрия, Польша, Ирландия, Россия, Швейцария, Франция, Ливан) и пяти городов Украины. Соревнования проходили в категориях «Ювеналы», «Юниоры» и «Б класса».

Так, в категории «Ювеналы» победу одержали харьковчане - четырехкратные обладатели Кубков мира Александр Цветков и Кира Грохова. 2-е место заняла также харьковская пара Георгий Тагайбай и Елизавета Каверина, на 3-м месте - харьковские спортсмены Денис Гурин и Таисия Кириченко.

В категории «Юниоры» 1-е место завоевали спортсмены из Хорватии Ноа Лилих и Полина Рыкова, 2-е место заняла пара из Словении Миха Чесновар и Паулина Хорват-Зеилховер, 3-е место досталось харьковским спортсменам Богдану Серикову и Екатерине Петренко.

Победителями соревнований в категории «Б класс» стали Джонас Брауэр и Вероника Мигейси из Венгрии, на 2-м месте - пара из Словении Яка Южнич и Гая Маловрх, на 3-м месте - также словенские спортсмены Гая Вравч-Злайпах и Лоти Маринко.