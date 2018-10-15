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15.10.2018  17:58   

Харьковчане-юниоры выиграли Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу

Состязания прошли во Дворце спорта «Локомотив» им. Г. Кирпы в Харькове.


//city.kharkov.ua
Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу прошел 13 октября во Дворце спорта «Локомотив» им. Г. Кирпы в Харькове.
В турнире приняло участие 154 спортсмена из 10 стран мира (Словения, Хорватия, Венгрия, Польша, Ирландия, Россия, Швейцария, Франция, Ливан) и пяти городов Украины. Соревнования проходили в категориях «Ювеналы», «Юниоры» и «Б класса».
 
Так, в категории «Ювеналы» победу одержали харьковчане - четырехкратные обладатели Кубков мира Александр Цветков и Кира Грохова. 2-е место заняла также харьковская пара Георгий Тагайбай и Елизавета Каверина, на 3-м месте - харьковские спортсмены Денис Гурин и Таисия Кириченко.
 
В категории «Юниоры» 1-е место завоевали спортсмены из Хорватии Ноа Лилих и Полина Рыкова, 2-е место заняла пара из Словении Миха Чесновар и Паулина Хорват-Зеилховер, 3-е место досталось харьковским спортсменам Богдану Серикову и Екатерине Петренко.
 
Победителями соревнований в категории «Б класс» стали Джонас Брауэр и Вероника Мигейси из Венгрии, на 2-м месте - пара из Словении Яка Южнич и Гая Маловрх, на 3-м месте - также словенские спортсмены Гая Вравч-Злайпах и Лоти Маринко.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  акробатический рок-н-ролл, кубок мира, харьков
 
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