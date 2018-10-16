16.10.2018 13:49

Футбольная баталия Украина-Чехия: прогнозы и мнения (ВИДЕО)

В Харькове вечером пройдет поединок Лиги наций.



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Сегодня в Харькове - футбольный поединок Лиги наций Украина-Чехия. Сине-желтой дружине на поле ОСК «Металлист» необходимо, минимум, не проиграть гостям. В этой схватке решается вопрос, с какой из позиций в турнирной таблице будут выходить в группу А наши спортсмены.



Однако нужно признать, что задача, стоящая перед нашей командой, весьма непростая. Дело в том, что первоначальные оценки чехов как аутсайдеров турнира оказались слишком преувеличенными. По заключениям экспертов та сборная Чехии, которую обыграли украинцы в сентябре, и нынешняя – как говорят в Одессе, две большие разницы. Уверенная победа чехов над словаками тому подтверждение.



В чем секрет? В новом тренере. Ярослав Шилгавы очень быстро сумел внести равновесие в сборную. Экс-тренер «Славии» поменял игровую схему в сборной. Теперь чехи исповедуют более продвинутую 4-2-3-1. При этой модели большое значение отводится атакующему трио полузащитников. В игре против Словакии эти функции исполняли Выдра, Змргал и Дочкал. Кроме этого, команда начала играть более компактно, разрывы между игровыми линиями уже не кажутся катастрофическими.

Большое значение уделяется реализации стандартов и прессинга.

Наставнику удалось мотивировать, заставить играть футболистов, которых уже списывали со счетов.

Но не все столь гладко в чешской команде. Не вполне ясно удастся ли этим игрокам полноценно заменить пятерых травмированных.

Но на этом кадровые проблемы в сборной Чехии не закончились. После матча со словаками по разным причинам выбыли из строя Соучек и Кадержабек, что ослабляет команду.



В украинской сборной таких проблем нет. Макаренко и Ярмоленко уже в строю, травмированного Кравца заменил Кулач, отыгравший за молодежку Лунин также прибыл в лагерь национальной команды. Украина, сыграв товарищеский поединок против Италии, тоже, как и ее соперник после игры со словацкой командой, получила положительный эмоциональный заряд. А вместе с этим – лишние два дня на подготовку, так как против итальянцев украинцы сыграли раньше.



В игре против подопечных Манчини главный тренер сборной Украины моделировал игру против Чехии. Принимая во внимание положительный исход матча в Генуе, можно предположить, что со стартовым составом наш тренерский штаб, впрочем, как и многие наши любители футбола, уже практически определились. За исключением Сидорчука, которого заменит Степаненко, и Зинченко, вместо которого выйдет наш лидер Ярмоленко. Кстати, для капитана сборной Украины поле «Металлиста» счастливое. В последних четырех поединках сборной, сыгранных в Харькове, на счету Андрея пять забитых мячей.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил:



- Все игроки тренируются в общей группе. Состояние игроков отличное. Сборная Украины выиграла два матча в Лиге наций при равной игре, были очень непростые игры. Будет неправильно думать, что ничья с Чехией нас устроит. Чехи провели хороший матч против словаков, нам надо всего лишь забить на один мяч больше них.



Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы:



- Нужно понимать, что команда только формируется. Также некоторые футболисты травмированы и остались дома. Мы еще не определились с составом на Украину, но изменения будут. Каждый футболист в составе сборной имеет качество и ценность. Мы знаем, что Украина - сильная сборная. У них хорошие, зрелые футболисты. Этот матч покажет уровень наших игроков.



В этом поединке букмекеры считают фаворитами подопечных Андрея Шевченко.

Эксперты осторожно отдают предпочтение украинской сборной. Все же, у них много вопросов по игре сине-желтых в первом тайме товарищеского матча с Италией, но учитывая то, с каким подбором исполнителем подходят обе команды — больше шансов у них.



Поединок обслужит литовская бригада арбитров во главе с 40-летним каунасцем Гедеминасом Мажейкой.



Ориентировочные составы:



Украина: Пятов, Караваев, Ракицкий, Бурда, Матвиенко, Степаненко, Малиновский, Коноплянка, Ярмоленко, Марлос, Яремчук



Чехия: Вацлик, Новак, Гебре Селасси, Брабец, Челюстка, Змргал, Дочкал, Цоуфал, Павелка, Выдра, Крменчик.

Напомним:

Полтора месяца назад встречались между собой украинцы и чехи, в Угерске-Градисте хозяева быстро вышли вперед, гол на четвертой минуте забил Патрик Шик, но «сине-желтые» потом переломили ход встречи, Коноплянка в конце первого тайма сравнял счет, а Зинченко на последних минутах встречи принес нам победу. Но главное украинцы тогда порадовали болельщиков качественной и содержательной игрой.

Украина и Чехия встречались в товарищеском матче в августе 2012-го года, тогда сборные разошлись миром 0:0.

Была так же товарищеская игра в 2011-м году, тогда Чехия разгромила Украину 4:0.

У наших западных соседей в Лиге наций одна виктория и одно поражение, а в случае победы над Украиной чехи могут занять первое место в группе (в зависимости от счета встречи). Тогда перед командой Шильгавы откроется прямой путь к успешному выходу из группы. Напомним, что из сборных в нашем трио именно Чехия имела худший рейтинг.

Харькове на матч Украина – Чехия ожидается аншлаг, что, несомненно, должно помочь подопечным Шевченко.

«Сине-желтые» в 2018-м году еще не проигрывали, в семи матчах у нас четыре победы и три ничьи, разница мячей 11:5. Отметим, что не пропускали мы только от Марокко и Словакии, но и больше одного мяча украинская дружина еще не пропускала.