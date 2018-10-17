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17.10.2018  12:49   

Как в Харькове Пятов и Малиновский сборной лидерство в группе Лиги наций обеспечили (ВИДЕО)

Национальная футбольная дружина, одолев чехов, с первого места в группе вышла в дивизион А.


//www.ua-football.com

На ОСК Металлист в матче сборных Украины и Чехии хозяева поля с первых минут поединка перехватили инициативу.

Но голов это не приносило. Один за другим не шел в ворота чехов мяч от Яремчука.

Между тем вратарь  Андрей Пятов на исходе первой четверти игрового часа спасает ворота от мяча, летевшего прямиком в верхний угол.

Он в прыжке смог дотянуться до него и перевести на угловой.

А затем мастерство Андрея проверил еще и Янкто.

В ходе дуэли с ним Пятов вовремя рванул из ворот и сопернику пришлось пробивать ему в корпус.

Вскоре, свою первую пристрелку провел и Руслан Малиновский, отправив мяч дальним ударом впритирку со штангой.

Но уже следующий его удар пришелся точно в правый нижний угол. Руслан пробил безукоризненно, и отчаянный прыжок чешского вратаря не смог спасти ворота.

Пропустив, чехи совершили несколько попыток, чтобы отыграться.

Впрочем, дело было уже сделано.

1:0 — Украина уже точно займет первое место в своей группе и поднимется в дивизион А Лиги наций, где составит компанию сильнейшим сборным континента.

Украина — Чехия  1:0
Гол: Малиновский, 43

Украина: Пятов — Караваев, Бурда, Ракицкий, Матвиенко — Степаненко, Малиновский (Зинченко, 85) — Ярмоленко, Марлос, Коноплянка (Цыганков, 69) — Яремчук.

Чехия: Павленка — Г. Селассие, Челюстка, Брабец, Новак — Павелка, Барак — Выдра (Змргал, 66), Дочкал, Янкто (Шурал, 80) — Шик (Кременчик, 73).

Предупреждения: Ракицкий — Челюстка, Павелка.

Тэги:  футбол украина-чехия, лига наций, харьков
 
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