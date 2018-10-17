Как в Харькове Пятов и Малиновский сборной лидерство в группе Лиги наций обеспечили (ВИДЕО)

Национальная футбольная дружина, одолев чехов, с первого места в группе вышла в дивизион А.
На ОСК Металлист в матче сборных Украины и Чехии хозяева поля с первых минут поединка перехватили инициативу.
Но голов это не приносило. Один за другим не шел в ворота чехов мяч от Яремчука.
Между тем вратарь Андрей Пятов на исходе первой четверти игрового часа спасает ворота от мяча, летевшего прямиком в верхний угол.
Он в прыжке смог дотянуться до него и перевести на угловой.
А затем мастерство Андрея проверил еще и Янкто.
В ходе дуэли с ним Пятов вовремя рванул из ворот и сопернику пришлось пробивать ему в корпус.
Вскоре, свою первую пристрелку провел и Руслан Малиновский, отправив мяч дальним ударом впритирку со штангой.
Но уже следующий его удар пришелся точно в правый нижний угол. Руслан пробил безукоризненно, и отчаянный прыжок чешского вратаря не смог спасти ворота.
Пропустив, чехи совершили несколько попыток, чтобы отыграться.
Впрочем, дело было уже сделано.
1:0 — Украина уже точно займет первое место в своей группе и поднимется в дивизион А Лиги наций, где составит компанию сильнейшим сборным континента.
Украина — Чехия 1:0
Гол: Малиновский, 43
Украина: Пятов — Караваев, Бурда, Ракицкий, Матвиенко — Степаненко, Малиновский (Зинченко, 85) — Ярмоленко, Марлос, Коноплянка (Цыганков, 69) — Яремчук.
Чехия: Павленка — Г. Селассие, Челюстка, Брабец, Новак — Павелка, Барак — Выдра (Змргал, 66), Дочкал, Янкто (Шурал, 80) — Шик (Кременчик, 73).
Предупреждения: Ракицкий — Челюстка, Павелка.
И эмоции, и логика сегодня будут одинаково сильны, при этом они находятся в равновесии. День подходит и для бизнеса, и для серьезных шагов в личных отношениях.
Ночью и утром слабый туман. Весь день небо будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
В это день в Первой столице родились оператор мультфильма «Жил-был пес» и режиссер фильма «Приключения Электроника».
влажн.:
давл.:
ветер: