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17.10.2018  14:49   

Харьковчане-самбисты стали вице-чемпионами мира

Спортсмены Первой столицы успешно выступили на чемпионате мира в Грузии.


//kharkivoda.gov.ua

В городе Тбилиси состоялся молодежный чемпионат мира среди юношей и девушек до 18 лет и среди юниоров и юниорок до 20 лет, на котором харьковчане завоевали серебряную и 2 бронзовые награды.

Серебряным призером в соревнованиях среди юниорок стала Владислава Нецвит. В весовой категории до 60кг харьковчанка уверенно дошла до финала, но в поединке за «золото» уступила сопернице из Беларуси Вере Хареликаве.

Бронзовыми призерами чемпионата стали Денис Раевский (юноши, весовая категория - до 60 кг) и Владислав Березка (юниоры, весовая категория - свыше 100 кг).

Всего на этом чемпионате мира сборная Украины завоевала 1 золотую, 5 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  самбо, вице-чемпион, харьков
 
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