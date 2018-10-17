Харьковчане-самбисты стали вице-чемпионами мира

Спортсмены Первой столицы успешно выступили на чемпионате мира в Грузии.
В городе Тбилиси состоялся молодежный чемпионат мира среди юношей и девушек до 18 лет и среди юниоров и юниорок до 20 лет, на котором харьковчане завоевали серебряную и 2 бронзовые награды.
Серебряным призером в соревнованиях среди юниорок стала Владислава Нецвит. В весовой категории до 60кг харьковчанка уверенно дошла до финала, но в поединке за «золото» уступила сопернице из Беларуси Вере Хареликаве.
Бронзовыми призерами чемпионата стали Денис Раевский (юноши, весовая категория - до 60 кг) и Владислав Березка (юниоры, весовая категория - свыше 100 кг).
Всего на этом чемпионате мира сборная Украины завоевала 1 золотую, 5 серебряных и 14 бронзовых медалей.
И эмоции, и логика сегодня будут одинаково сильны, при этом они находятся в равновесии. День подходит и для бизнеса, и для серьезных шагов в личных отношениях.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
В это день в Первой столице родились оператор мультфильма «Жил-был пес» и режиссер фильма «Приключения Электроника».
влажн.:
давл.:
ветер: