Коллеги МакГрэгора из Харькова стали вице-чемпионами Европы

Харьковчане завоевали серебро бронзу на континентальном первенстве по смешанным единоборствам ММА.
Харьковские спортсмены завоевали на этих соревнованиях три награды.
Серебряными призерами стали Дмитрий Ружицкий и Дмитрий Секира, а «бронзу» завоевал Виталий Якименко.
Соревнования прошли с 11 по 14 октября в испанском городе Гвадалахара.
В целом на счету украинцев - десять наград: одно «золото», пять серебряных медалей и четыре «бронзы».
Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
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