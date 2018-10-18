18.10.2018 12:49

Коллеги МакГрэгора из Харькова стали вице-чемпионами Европы

Харьковчане завоевали серебро бронзу на континентальном первенстве по смешанным единоборствам ММА.



//kharkivoda.gov.ua

Харьковские спортсмены завоевали на этих соревнованиях три награды.

Серебряными призерами стали Дмитрий Ружицкий и Дмитрий Секира, а «бронзу» завоевал Виталий Якименко.



Соревнования прошли с 11 по 14 октября в испанском городе Гвадалахара.



В целом на счету украинцев - десять наград: одно «золото», пять серебряных медалей и четыре «бронзы».



Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.