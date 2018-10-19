В субботу пройдет массовый забег «Kharkiv Airport Run 2018»

По взлетно-посадочной полосе будут бежать сотни харьковчан.
Пробег «Kharkiv Airport Run 2018» состоится 20 октября на взлетно-посадочной полосе Международного аэропорта «Харьков».
Участникам предстоит пробежать одну из дистанций: 5 или 10 км. На сегодняшний день на участие в забеге зарегистрировалось более 600 человек, 497 – на дистанцию 10 км и 124 – на 5 км.
Организаторы спортивного мероприятия отмечают, что абсолютно ровная трасса взлетно-посадочной полосы станет идеальным местом для установления личных рекордов.
Старт забега - в 15:00.
Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
Если верить синоптикам, сегодня – последний жаркий день осени. Наслаждайтесь солнечным днем, вечером небо уже затянется тучами.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
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