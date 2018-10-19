19.10.2018 14:19

В субботу пройдет массовый забег «Kharkiv Airport Run 2018»

По взлетно-посадочной полосе будут бежать сотни харьковчан.



//city.kharkov.ua

Пробег «Kharkiv Airport Run 2018» состоится 20 октября на взлетно-посадочной полосе Международного аэропорта «Харьков».



Участникам предстоит пробежать одну из дистанций: 5 или 10 км. На сегодняшний день на участие в забеге зарегистрировалось более 600 человек, 497 – на дистанцию 10 км и 124 – на 5 км.



Организаторы спортивного мероприятия отмечают, что абсолютно ровная трасса взлетно-посадочной полосы станет идеальным местом для установления личных рекордов.



Старт забега - в 15:00.