19.10.2018 17:19

Харьковский ФК Металлист 1925 все ближе к Премьер-лиге

Металлист 1295 готовится к процедуре аттестации УПЛ.



metalist1925.com

Харьковский "Металлист 1925", который выступает в Чемпионате Украины по футболу среди команд Первой лиги готовится к процедуре аттестации в высший футбольный дивизион Украины.



Этот вопрос обсуждался во время рабочего совещания, которое было инициировано генеральным директором клуба Владимиром Линке.

С речью выступил исполнительный директор Ярослав Брацлавский, который проинформировал о подготовке клуба к вступлению Металлиста 1925 в процедуру аттестации футбольных клубов по критериям украинской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт харьковского клуба.



Брацлавский также отметил, что заявка подана вовремя, а процедура начнется 11-го ноября 2018 года. Завершение процедуры аттестации тридцать первого марта 2019-го года. По всем критериям Металлист 1925 готов к прохождению аттестации.