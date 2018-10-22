На чемпионате Европы юные тяжелоатлеты Харьковской области стартовали с «золота» и «серебра»

22.10.2018 09:31

В первые дни соревнований харьковские тяжелоатлеты завоевали золотую и серебряную медали.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи до 23 лет проходит в польском городе Замосць с 20 по 27 октября.

Сборная Украины по тяжелой атлетике, которая насчитывает 29 спортсменов, очень успешно начала свое выступление на данном Евро, получив в первые дни 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые награды. Из них «золото» и «серебро» – на счету харьковских тяжеловесов.

Павел Залипский стал чемпионом Европы в весовой категории до 56 кг среди юниоров. В сумме двоеборья он поднял вес 240 кг - 112 кг в рывке (1-е место) и 128 кг в толчке (6-е место). Соперник из Молдовы Даниэль Лунгу также поднял в сумме двоеборья 240 кг, но по дополнительным показателям уступил харьковчанину и занял второе место. Бронзовую медаль в этой весовой завоевал итальянец Сергио Массидда (238 кг).

В свою очередь харьковчанка Камила Конотоп стала вице-чемпионкой в ​​весе до 53 кг среди юниорок. В сумме двоеборья она подняла вес 182 кг - 84 кг в рывке (2-е место) и 98 кг в толчке (4-е место).

В этой же весовой категории еще одна харьковская тяжелоатлетка Мария Гангур заняла шестое место с результатом 172 кг в сумме двоеборья (рывок 78 кг и толчок 94 кг).

Впереди - выступления еще трех харьковских тяжелоатлетов, в том числе чемпионки Европы 2016 года, участницы Олимпийских игр Ирины Дехи.