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22.10.2018  10:19   

Футбол. Харьковский Металлист 1925 разгромил Зирку (ВИДЕО)

Желто-синие уверенно победили на выезде и укрепили свои позиции.


metalist1925.com

Харьковский "Металлист 1925" в Кропивницком уверенно победил местную "Зирку" в рамках очередного тура Чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги.

"Зирка" - "Металлист 1925" - 0:3
Голы: Поспелов 5, Давыдов 25 Романов 48

"Зирка": Льопка, Сафронов, Аверьянов (Поплавка 78), Кондраков (Писарев 82), Рудницкий (к) (Лопушенко 90), Збунь, Семка, Нерубенко, Ходорченко, Беляев (Касимов 71)
Фото: Медведев, Боздагоньян, Савицкий, Маткобожик, Павлюк, Виздрик, Дугиенко
И.о. главного тренера - Андрей Горбань

"Металлист 1925": Каневцев, Жук, Поспелов, Цвиренко, Мельничук (Коваленко И. 85), Ралюченко, Калюжный (Терзи 74), Романов (Чегурко 90 + 1), Коваленко Е., Синица (Стороженко 81), Давыдов (к ) (Сула 71)
Фото: Дьяков, Прихна, Емельянов, Луиз Фернандо
И.о. главного тренера - Александр Горяинов

Наставник харьковчан отметил, что результатом доволен.

Автора первого гола Дмитрий Поспелов, подчеркнул: получилась довольно неплохая игра, особенно нам удался тайм второй.  Начало игры было за хозяевами, молодые игроки которых пытались много атаковать.  Но мы забили быстрый мяч, потом второй - тогда уже стало понятно, что игру мы не отпустим.  Во втором тайме, на мой взгляд, играли вообще шикарно, много комбинировали и могли забивать еще и еще.

Источник:   Сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, победа металлиста 1925, харьков
 
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