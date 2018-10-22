22.10.2018 17:48

Бальные танцы. В Харькове состоялся фестиваль «Кубок городского головы»

ХIV Международный фестиваль-конкурс бального танца «Кубок Харьковского городского головы» прошел в Харьковском дворце спорта.



city.kharkov.ua

В турнире, который состоялся 21 октября, приняли участие около 1500 спортсменов.

Особенностью этого спортивного мероприятия являются традиционные командные соревнования иностранных участников.



В течение дня танцевальные дуэты соревновались за главный приз в различных возрастных категориях.

Вечером прошел праздничный гала-концерт и состоялись соревнования танцевальных команд из Беларуси, Израиля, Польши и Украины.

Победу одержала украинская команда.