Бальные танцы. В Харькове состоялся фестиваль «Кубок городского головы»

ХIV Международный фестиваль-конкурс бального танца «Кубок Харьковского городского головы» прошел в Харьковском дворце спорта.
В турнире, который состоялся 21 октября, приняли участие около 1500 спортсменов.
Особенностью этого спортивного мероприятия являются традиционные командные соревнования иностранных участников.
В течение дня танцевальные дуэты соревновались за главный приз в различных возрастных категориях.
Вечером прошел праздничный гала-концерт и состоялись соревнования танцевальных команд из Беларуси, Израиля, Польши и Украины.
Победу одержала украинская команда.
Звезды готовы порадовать приятными сюрпризами, в том числе материальными. Не исключено получение прибыли: какие-то из ваших проектов способны принести дивиденды.
Ночью в восточной части области дождь, остальная часть суток пройдет без существенных осадков.
Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей.
влажн.:
давл.:
ветер: