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22.10.2018  17:48   

Бальные танцы. В Харькове состоялся фестиваль «Кубок городского головы»

ХIV Международный фестиваль-конкурс бального танца «Кубок Харьковского городского головы» прошел в Харьковском дворце спорта.


city.kharkov.ua

В турнире, который состоялся 21 октября, приняли участие около 1500 спортсменов.

Особенностью этого спортивного мероприятия являются традиционные командные соревнования иностранных участников.

В течение дня танцевальные дуэты соревновались за главный приз в различных возрастных категориях.

Вечером прошел праздничный гала-концерт и состоялись соревнования танцевальных команд из Беларуси, Израиля, Польши и Украины.

Победу одержала украинская команда.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  кубок городского головы, бальные танцы, харьков
 
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