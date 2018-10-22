22.10.2018 18:20

Харьковчане успешно выступили на «Гонке нации», преодолев все препятствия

Забег с препятствиями «Race Nation» прошел 20 октября в Киеве.



Фото: участники «Race Nation»

Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, этот забег рассчитан на самых выносливых участников, которым нужно было преодолеть 10 км и около 30 препятствий. «Гонка проходила буквально на руках, много комбинированных рукоходов, две рампы, канаты, барьеры - все в лучшей подборке от организаторов», - отметили в департаменте.

По итогам забега, харьковчане заняли призовые места в категории «Elite». С поставленными задачами успешно справились Влад Харенко, который завоевал второе место, Сергей Прескорник - занял третье место, и Максим Путря - четвертый результат.