Харьковчане успешно выступили на «Гонке нации», преодолев все препятствия

Забег с препятствиями «Race Nation» прошел 20 октября в Киеве.
Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, этот забег рассчитан на самых выносливых участников, которым нужно было преодолеть 10 км и около 30 препятствий. «Гонка проходила буквально на руках, много комбинированных рукоходов, две рампы, канаты, барьеры - все в лучшей подборке от организаторов», - отметили в департаменте.
По итогам забега, харьковчане заняли призовые места в категории «Elite». С поставленными задачами успешно справились Влад Харенко, который завоевал второе место, Сергей Прескорник - занял третье место, и Максим Путря - четвертый результат.
Звезды готовы порадовать приятными сюрпризами, в том числе материальными. Не исключено получение прибыли: какие-то из ваших проектов способны принести дивиденды.
Ночью в восточной части области дождь, остальная часть суток пройдет без существенных осадков.
Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей.
влажн.:
давл.:
ветер: