23.10.2018 12:48

Шахтер против МанСити: прогнозы и мнения (ВИДЕО)

Вечером - футбольная баталия на ОСК Металлист между украинским и английским клубами.



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Вечером в Харькове - матч Лиги Чемпионов между Шахтером и Манчестер Сити.

В ходе сегодняшнего матча, в котором, по мнению букмекеров, фавориты - британцы, Шахтеру необходимо не проиграть. Надо просто набрать одно очко.

Вероятно, не стоит надеяться на то, что "Фейеноорд" в параллельном матче успешно отыграет на своем поле против "Наполи", взяв первые очки.

Понимает это и Паулу Фонсека, заявив на пресс-конференции, что его тренерский штаб не будет отслеживать этот поединок.

Донетчане после первых двух туров идут без поражений. Правда, и без побед — домашний матч с «Хоффенхаймом» и выездной поединок с «Лионом» завершились результативными ничьями 2:2. А вот «Манчестер Сити» испытал как вкус победы, так и поражения — в 1-м туре подопечные Хосепа Гвардиолы дома сенсационно уступили «Лиону» (1:2), а в следующем матче на выезде одолели «Хоффенхайм» (2:1).

Беспроигрышная серия команды Паулу Фонсеки во всех турнирах насчитывает уже 11 матчей (8 побед и 3 ничьи), в то время как «горожане» не проигрывают в пяти встречах подряд (4 победы и 1 ничья).



Букмекеры перед предстоящим поединком видят явным фаворитом противостояния представителя английской премьер-лиги. Хотя «Шахтер» уже обыгрывал «Манчестер Сити» в Харькове — в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов минувшего сезона команда Паулу Фонсеки добыла победу со счетом 2:1 и вышла в плей-офф турнира.

Итак, дело за малым – не проиграть англичанам, которые в текущем сезоне сыграли вничью лишь дважды при 21-й победе. Счастливчиками оказались "Эвертон" (еще в далеком втором туре АПЛ) и "Вулверхэмптон" в Кубке Лиги. Хотя "волкам" эта ничья особо ничего так и не дала, поскольку по пенальти в четвертьфинал все равно вышел "Сити".



Был шанс на то, что Гвардиола привезет ближайший резерв, а не основной состав. Но не тут-то было: в Харьков прибыли практически все лидеры, а Пеп заявил прямо – команда прилетела исключительно за победой.



"Мы приехали, чтобы победить. Хотим своей качественной игрок выразить уважение к "Шахтеру", "Наполи" и Лиге чемпионов. Я подготовил стратегию, мы готовы хорошо сыграть", - сказал Гвардиола.



Задача слодная - обыграть лидера одного ищз сильнейших чемпионатов Европы, потерявшего очки в текущем сезоне только двух играх, да еще и мотивированного, прибывшего с оптимальным подбором исполнителей. Не позавидуешь португальскому специалисту.

Что у нас по составам? У "Шахтера", под вопросом участие двоих – Бутко и Тайсон. Оба футболиста в Харьков прилетели, однако не факт, что они сыграют. Здесь все будет зависеть от состояния ребят. Если же Богдан и Фреда не смогут сыграть, с первых минут выйдут Петряк и Коваленко.



Состав "Сити" предугадать сложнее. Гвардиола может некоторым игрокам дать отдых. В частности, нельзя исключать появление в старте Браво и Фодена. Плюс из-за дисквалификации не сыграет де Брeйне, Сильва находится в лазарете, а Стерлинг не завершил тренировку. Есть подозрение, что Рахим тоже не сыграет.

Андрей Пятов: Я согласен и на ничью 5:5, но выйдем дальше. Будем стараться сыграть "на ноль" - уже одно очко. Но и будем стараться забить.



Бернард: Мне кажется, не зря говорят: лучшая оборона - это атака. "Шахтер" будет верен собственным игровым принципам. Главная наша цель - выйти из группы. Неважно, сыграем вничью или победим. "Шахтер" не будет бояться играть. Нужно учитывать, что это "Манчестер Сити". Люди, которые там меньше играют, тоже высокого уровня. Мы не смотрим на то, кто будет играть. Можно говорить, что хорошо, что выйдут те, кто играл меньше, а может быть такое, что люди выйдут и будут доказывать, что они недаром находятся в такой команде.



Яя Туре: "Наполи" и "Шахтер" играют на высоком уровне. Обе команды заслуживают место в плей-офф, но все решится завтра. "Шахтер" будет играть на победу, как и мы. "Наполи" тоже будет биться за три очка. Сейчас сложно сказать, какая именно команда финиширует второй. Я бы хотел сыграть в Донецке снова. Это были хорошие времена. Но такова жизнь, здесь много обстоятельств. Завтра игра пройдет в Харькове, и мы ожидаем хорошего поединка.

Статистика пртивостояний в ЛЧ

История противостояния Шахтер - МанСити

1 сыгранный матч;

1 победа "Манчестер Сити";

разница мячей: 0-2 в пользу англичан.

Украина против Англии

52 сыгранных матча;

11 побед клубов из Украины;

14 ничьих;

27 поражений;

разница мячей: 52-76 в пользу англичан.

"Шахтер" против клубов из Англии

12 сыгранных матчей;

4 победы "Шахтера";

3 ничьи;

6 поражений;

разница мячей: 18-21 в пользу англичан.

"Шахтер" против клубов из Англии. Матч за матчем:



20.09.2000. 1ГЭ ЛЧ. "Арсенал" - "Шахтер" 3:2 (Вильтор 45(п), Кеоун 85, 90 - Бахарев 26, Воробей 29)

07.11.2000. 1ГЭ ЛЧ. "Шахтер" - "Арсенал" 3:0 (Ателькин 34, Воробей 57, Белик 66)

19.02.2009. 3К. "Шахтер" - "Тоттенхэм" 2:0 (Селезнев 79, Жадсон 88)

26.02.2009. 3К. "Тоттенхэм" - "Шахтер" 1:1 (Дж. дос Сантос 55 - Фернандиньо 86)

18.02.2010. 1/16 ЛЕ. "Фулхэм" - "Шахтер" 2:1 (Геро 3, Замора 63 - Луис Адриано 32)

25.02.2010. 1/16 ЛЕ. "Шахтер" - "Фулхэм" 1:1 (Жадсон 69 - Хангеланн 33)

19.10.2010. ГЭ ЛЧ. "Арсенал" - "Шахтер" 5:1 (Сонг 19, Насри 42, Фабрегас 60(п), Уилшир 66, Шамах 69 - Эдуардо 82)

03.11.2010. ГЭ ЛЧ. "Шахтер" - "Арсенал" 2:1 (Чигринский 28, Эдуардо 45 - Уолкотт 10 )

23.10.2012. ГЭ ЛЧ. "Шахтер" - "Челси" 2:1 (Алекс Тейшейра 3, Фернандиньо 52 - Оскар 88)

07.11.2012. ГЭ ЛЧ. "Челси" - "Шахтер" 3:2 (Торрес 6, Оскар 40, Моузес 90+4 - Виллиан 9, 47)

02.10.2013. ГЭ ЛЧ. "Шахтер" - "Манчестер Юнайтед" 1:1 (Тайсон 76 - Уэлбек 18)

10.12.2013. ГЭ ЛЧ. "Манчестер Юнайтед" - "Шахтер" 1:0 (Джонс 67)



16.09.2017. ГЭ ЛЧ. "Манчестер Сити" - "Шахтер" 2:0 (Де Брюйне 48, Стерлинг 90)

"Манчестер Сити" против клубов из Украины

5 сыгранных матчей;

3 победы "Манчестер Сити";

1 ничья;

1 поражение;

разница мячей: 6-3.

"Манчестер Сити" против клубов из Украины. Матч за матчем:

10.03.2011. 1/8 ЛЕ. "Динамо" - "Манчестер Сити" 2:0 (Шевченко 25, Гусев 77 );

17.03.2011. 1/8 ЛЕ. "Манчестер Сити" - "Динамо" 1:0 (Коларов 39 );

24.02.2016. 1/8 ЛЧ. "Динамо" - "Манчестер Сити" 1:3 (Буяльский 59 - Агуэро 15, Сильва 40, Туре 90 );

15.03.2016. 1/8 ЛЧ. "Манчестер Сити" - "Динамо" 0:0

16.09.2017. ГЭ ЛЧ. "Манчестер Сити" - "Шахтер" 2:0 (Де Брюйне 48, Стерлинг 90)

Интересные факты

- "Шахтер" выиграл 9 из последних 11 матчей на своем поле при одном поражении и одной ничьей.

- Донецкий клуб в этом сезоне уже дважды уступил на своем поле в чемпионате Украины. Больше двух раз. "Шахтер" не проигрывал во внутреннем первенстве с сезона 2006/07.

- Факундо Феррейра забил девять мячей в последних девяти играх за "Шахтер". В чемпионате Украины на его счету 13 голов - столько же, сколько за весь сезон 2016/17.

- Бернард в последних девяти матчах во всех турнирах отличился шесть раз. В первенстве страны-2017/18 он забил пять голов, что уже является лучшим результатом за его пять сезонов в клубе.

- "Сити" одержал 13 побед подряд в чемпионате Англии и повторил рекорд премьер-лиги, в воскресенье одолев "Вест Хэм" со счетом 2:1.

- Беспроигрышная серия "Сити" во всех турнирах насчитывает уже 28 матчей (В25 Н3) и длится с 23 апреля, когда манкунианцы со счетом 1:2 уступили "Арсеналу" в полуфинале Кубка Англии.

По прогнозу Футбум "Шахтер" - "Манчестер Сити": Обе команды забьют