Бадминтон. Харьковчанки стали вице-чемпионками Украины

Представительницы Первой столицы привезли серебро и бронзу первенства страны.
С 16 по 19 октября в Киеве состоялся командный чемпионат Украины по бадминтону среди девушек и юношей 2006 года рождения, участие в котором приняли и представители Харьковской области.
Как сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА участие в соревнованиях принимали 9 команд юношей и 9 команд девушек из разных областей Украины. Харьковская область была представлена тремя командами. Команды девушек завоевали серебряные и бронзовые медали, а в соревнованиях среди юношей харьковская команда заняла пятое место.
Женская команда «Харьковская область-1», в состав которой вошли Анастасия Алимова, Анастасия Бирюковська, Александра Боцман, Дарья Кошечкина и Олеся Чуркина, стала обладательницей серебряных медалей. В финале харьковчанки со счетом 2:3 уступили команде Николаевской области.
В свою очередь женская команда «Харьковская область-2» завоевала бронзовые награды. В состав команды вошли Раия Альмалальха, Анна Иванова, Мелания Литвиненко, София Лесная и Дарья Сухова. В поединке за третье место они со счетом 3:2 победили соперниц из Полтавской области.
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность. Проведите максимум времени с тем, кто вам дорог.
Ночью в восточной части области дождь, остальная часть суток пройдет без существенных осадков.
В 1994 году на просторах СНГ появился День работника рекламы – праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков.
влажн.:
давл.:
ветер: