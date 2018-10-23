23.10.2018 14:41

Бадминтон. Харьковчанки стали вице-чемпионками Украины

Представительницы Первой столицы привезли серебро и бронзу первенства страны.



facebook.com

С 16 по 19 октября в Киеве состоялся командный чемпионат Украины по бадминтону среди девушек и юношей 2006 года рождения, участие в котором приняли и представители Харьковской области.

Как сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА участие в соревнованиях принимали 9 команд юношей и 9 команд девушек из разных областей Украины. Харьковская область была представлена ​​тремя командами. Команды девушек завоевали серебряные и бронзовые медали, а в соревнованиях среди юношей харьковская команда заняла пятое место.



Женская команда «Харьковская область-1», в состав которой вошли Анастасия Алимова, Анастасия Бирюковська, Александра Боцман, Дарья Кошечкина и Олеся Чуркина, стала обладательницей серебряных медалей. В финале харьковчанки со счетом 2:3 уступили команде Николаевской области.



В свою очередь женская команда «Харьковская область-2» завоевала бронзовые награды. В состав команды вошли Раия Альмалальха, Анна Иванова, Мелания Литвиненко, София Лесная и Дарья Сухова. В поединке за третье место они со счетом 3:2 победили соперниц из Полтавской области.