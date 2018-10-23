Шахтер упустил победу над МанСити в самой концовке матча лиги УЕФА

На учебно-тренировчной базе Металлист в поселке Высокий (Харьковская обл.) завершился матч 3-го тура группого этапа Юношеской лиги УЕФА, в котором донецкий Шахтер не смог удержать победу над английским Манчестер Сити.
Матч завершился со счетом 1:1, сообщает официальный сайт соревнований.
Горняки открыли счет на 73-й минуте игры, благодаря точному удару Андрея Кулакова.
Но, уже в добавленное арбитром время, на 90+5 минуте, Тейлор Харвуд-Беллис сравнял счет.
Также стоит отметить, что начиная с 62-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления хавбека Феликса Нмечи за вторую желтую карточку.
Таком, образом, команды набрали по первому очку в турнирной таблице соревнований. Ранее, и Шахтер и МанСити проиграли свой первые два матча немецкому Хоффензайму и французскому Олимпику из Лиона, соответственно.
Вечером на ОСК Металлист в Харькове состоится игра 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Манчестер Сити".
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