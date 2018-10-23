В шапках и перчатках футболисты «Манчестер Сити» тренировались на «Металлисте» (ФОТО)

В заявку команды Хосепа Гвардиолы были включены 21 футболист, среди которых нашлось место и украинцу Александру Зинченко, ранее игравшему за «Шахтер».
«Горожане» опробовали газон «Металлист», размялись и традиционно сыграли в «собачку». Наблюдать за занятием гостей журналисты смогли только первые 15 минут тренировки.
Перед сегодняшним матчем «Манчестер Сити» занимает второе место в группе F, «Шахтер» идет третьим, лидирует в группе французский «Лион», а немецкий «Хоффенхайм» занимает четвертое место. Два подряд матча с английским клубом могут стать решающими в борьбе «горняков» за выход в плей-офф Лиги чемпионов. На данный момент между ними одно очко разницы.
Украинский полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко на пресс-конференции заявил, что пять лет в "Шахтере" были одними из лучших в его жизни.
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность. Проведите максимум времени с тем, кто вам дорог.
Середина недели будет холодной и мокрой. На протяжении всего дня ожидается сильный дождь, который вечером ослабнет. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
В 1994 году на просторах СНГ появился День работника рекламы – праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков.
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