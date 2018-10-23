Главная Новости Спорт Свитолина победила чешку Плишкову и почти обеспечила выход в полуфинал Итогового турнира в Сингапуре
23.10.2018  21:07   

Свитолина победила чешку Плишкову и почти обеспечила выход в полуфинал Итогового турнира в Сингапуре

Для победы харьковчанке понадобилось три сета и почти два часа. Таким образом призовые нашей "заробитчанки" могут превысить 610 тысяч долларов


Фото: Элина Свитолина, Getty Images

В первом сете Свитолина взяла один гейм на подаче Плишковой и довела дело до победы со счетом 6:3. Чешка отыгралась во второй партии, сделав два брейка на подачах Элины.
Свитолина сумела собраться и все же додавить Плишкову в решающей партии. Первая ракетка Украины быстро повела со счетом 4:0 и уже не упустила победу, несмотря на две осечки на своих подачах.
Это вторая победа Элины Свитолиной в двух матчах на Итоговом турнире WTA, что позволило ей набрать максимально возможных 2 очка и возглавить Белую группу.
Для выхода в полуфинал харьокванке нужно взять как минимум один сет у Каролин Возняцки или чтобы Каролина Плишкова проиграла Петре Квитовой. Свитолина сыграет с Возняцки 25 октября.Призовые за первый поединок состояли из двух компонентов: $ 153 000 за выигрыш и $ 110 000 за один сыгранный матч группового раунда в Сингапуре. Если первая цифра является константой, то за второй поединок обязательная выплата составила уже $ 20 тыс, за третий – $ 21 тыс. Максимальная сумма, которую можно получить в раунде составляет $ 610 тысяч (153 * 3 + 110 + 20 + 21).

Источник:   sportarenа
 Тэги:  свитолина, харьков, теннис, турнир, рейтинг
 
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