Харьковчанин завоевал бронзу чемпионата мира по савату

Андрей Плохих стал третьим на первенстве мира в Болгарии.
Харьковчанин стал призером чемпионата мира по савату
Чемпионат мира по французскому боксу сават, раздел «ассо», состоялся 18-20 октября в Пловдиве (Болгария).
В составе сборной Украины третье место занял представитель КДЮСШ №6 Андрей Плохих (весовая категория до 85 кг).
В первом бою он победил представителя Греции, во втором - спортсмена из Ирана.
В полуфинале Андрей Плохих встретился с представителем Бельгии и уступил ему по очкам.
Позже, в финальном бою, бельгиец стал чемпионом мира.
А харьковчанин в матче за «бронзу» победил боксера из Англии и разделил третье место со спортсменом из Мали.
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