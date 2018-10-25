25.10.2018 10:39

Харьковчанин завоевал бронзу чемпионата мира по савату

Андрей Плохих стал третьим на первенстве мира в Болгарии.



//sportevents.kharkiv.ua

Харьковчанин стал призером чемпионата мира по савату



Чемпионат мира по французскому боксу сават, раздел «ассо», состоялся 18-20 октября в Пловдиве (Болгария).



В составе сборной Украины третье место занял представитель КДЮСШ №6 Андрей Плохих (весовая категория до 85 кг).



В первом бою он победил представителя Греции, во втором - спортсмена из Ирана.

В полуфинале Андрей Плохих встретился с представителем Бельгии и уступил ему по очкам.

Позже, в финальном бою, бельгиец стал чемпионом мира.

А харьковчанин в матче за «бронзу» победил боксера из Англии и разделил третье место со спортсменом из Мали.