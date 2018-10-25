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25.10.2018  10:39   

Харьковчанин завоевал бронзу чемпионата мира по савату

Андрей Плохих стал третьим на первенстве мира в Болгарии.


//sportevents.kharkiv.ua

Харьковчанин стал призером чемпионата мира по савату

Чемпионат мира по французскому боксу сават, раздел «ассо», состоялся 18-20 октября в Пловдиве (Болгария).

В составе сборной Украины третье место занял представитель КДЮСШ №6 Андрей Плохих (весовая категория до 85 кг).

В первом бою он победил представителя Греции, во втором - спортсмена из Ирана.

В полуфинале Андрей Плохих встретился с представителем Бельгии и уступил ему по очкам.

Позже, в финальном бою, бельгиец стал чемпионом мира.

А харьковчанин в матче за «бронзу» победил боксера из Англии и разделил третье место со спортсменом из Мали.

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  третий в мире, сават, харьков
 
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