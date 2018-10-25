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25.10.2018  13:49   

Бокс. Харьковчанка привезла из Франции серебро престижных состязаний

Юлия Цыплакова стала вице-чемпионкой международного турнира.


sport-express.ua

Как сообщает Depo, харьковская спортсменка Юлия Цыплакова завоевала серебряную медаль международного турнира по боксу среди мужчин и женщин "TemmerTurnaus"
 
 По данным ХОГА, международный турнир по боксу среди мужчин и женщин "TemmerTurnaus" прошел в финском городе Тампер

В финального поединка весовой категории до 60 кг Харьковчанка Юлия Цыплакова уступила 2: 3 Аминь Зидан из Франции, и заняла второе место.

В целом на турнире Украину представляли две спортсменки, и обе вернулись с наградами. 

Золотую медаль в весовой категории до 69 кг завоевала киевлянка Анна Лысенко.

Источник:   Depo
 Тэги:  бокс, вице-чемпионка, харьков
 
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