Теннис. Харьковчанка Свитолина обыграла Возняцки и с первого места вышла в следующий этап Итогового турнира (ВИДЕО)

Теннисистка из Первой столицы одержала волевую победу на турнире сильнейшей восьмерки мира в Сингапуре.
Первая ракетка Украины, харьковчанка Элина Свитолина в сложнейшем поединке одолела Каролин Возняцки и завершила групповой этап на первой позиции в группе.
Поединок длился 2 часа 37 минут и завершился со счетом 5:7, 7:5, 6:3 в пользу украинки.
Во втором матче четверга Каролин Плишкова в очередной раз взяла верх над Петрой Квитовой 6:3, 6:4.
День хорош для решения финансовых вопросов и проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным. Все то, за что вы давно собирались взяться, лучше осуществить именно сейчас.
В пятницу начнется переход от холодного циклона к теплу. Дождливая погода сохранится, синоптики обещают «долгоиграющие», но несильные осадки, ночью с мокрым снегом.
Каждый четвертый четверг октября во всем мире отмечают День без бумаги. Цель этого праздника – сохранение природных ресурсов, ведь бумагу делают из древесины.
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