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25.10.2018  17:19   

Теннис. Харьковчанка Свитолина обыграла Возняцки и с первого места вышла в следующий этап Итогового турнира (ВИДЕО)

Теннисистка из Первой столицы одержала волевую победу на турнире сильнейшей восьмерки мира в Сингапуре.


sport.ua

Первая ракетка Украины, харьковчанка Элина Свитолина в сложнейшем поединке одолела Каролин Возняцки и завершила групповой этап на первой позиции в группе.

Поединок длился 2 часа 37 минут и завершился со счетом 5:7, 7:5, 6:3 в пользу украинки.

Во втором матче четверга Каролин Плишкова в очередной раз взяла верх над Петрой Квитовой 6:3, 6:4.

Тэги:  теннис, свитолина, харьков, победа, сингапур
 
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