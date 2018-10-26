Чемпионат по бодибилдингу пройдет в Харькове в выходные

В субботу, 27 октября в ДК ХЭМЗ пройдет Чемпионат Харькова по бодибилдингу, фитнесу и атлетизму.
Начало - в 13:00.
Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, соревнования пройдут по версии UBPF (Всеукраинская федерация бодибилдинга, фитнеса и атлетизма). В них примут участие более 200 спортсменов из разных городов страны.
«Это возможность показать всей Украине высокий уровень подготовки спортсменов в этом виде спорта. В третий раз чемпионат погрузит зрителя в атмосферу тяжелого, бескомпромиссного железного спорта, и под аплодисменты зрителей судьи вновь определят лучших из лучших», - отметили организаторы.
Любые дела, требующие умственной работы, будут даваться легче обычного. Главное – собрав волю в кулак, преодолеть свою лень и пассивность.
В пятницу начнется переход от холодного циклона к теплу. Дождливая погода сохранится, синоптики обещают «долгоиграющие», но несильные осадки, ночью с мокрым снегом.
26 октября 1492 года был изобретен карандаш с грифелем.
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