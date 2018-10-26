26.10.2018 10:36

Чемпионат по бодибилдингу пройдет в Харькове в выходные

В субботу, 27 октября в ДК ХЭМЗ пройдет Чемпионат Харькова по бодибилдингу, фитнесу и атлетизму.



// city.kharkov.ua

Начало - в 13:00.

Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, соревнования пройдут по версии UBPF (Всеукраинская федерация бодибилдинга, фитнеса и атлетизма). В них примут участие более 200 спортсменов из разных городов страны.

«Это возможность показать всей Украине высокий уровень подготовки спортсменов в этом виде спорта. В третий раз чемпионат погрузит зрителя в атмосферу тяжелого, бескомпромиссного железного спорта, и под аплодисменты зрителей судьи вновь определят лучших из лучших», - отметили организаторы.