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26.10.2018  10:36   

Чемпионат по бодибилдингу пройдет в Харькове в выходные

В субботу, 27 октября в ДК ХЭМЗ пройдет Чемпионат Харькова по бодибилдингу, фитнесу и атлетизму.


// city.kharkov.ua

Начало - в 13:00.

Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, соревнования пройдут по версии UBPF (Всеукраинская федерация бодибилдинга, фитнеса и атлетизма). В них примут участие более 200 спортсменов из разных городов страны. 

«Это возможность показать всей Украине высокий уровень подготовки спортсменов в этом виде спорта. В третий раз чемпионат погрузит зрителя в атмосферу тяжелого, бескомпромиссного железного спорта, и под аплодисменты зрителей судьи вновь определят лучших из лучших», - отметили организаторы.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  бодибилдинг, харьков
 
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