26.10.2018 13:12

Харьковские тяжелоатлеты завоевали серебро и бронзу Чемпионата Европы

Ирина Деха и Игорь Конотоп – призеры проходящего в Польше первенства континента.



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В польском городе Замосць продолжаются соревнования среди юниоров и молодежи до 23 лет. Харьковские атлеты пополнили копилку сборной Украины еще двумя медалями.



В весовой категории до 75кг среди женщин-молодежи серебряным призером стала Ирина Деха. В сумме двоеборья она подняла вес 223кг: 102кг - в рывке (1-е место) + 121кг - в толчке (2-е место). Превзойти результат харьковчанки смогла лишь россиянка Мария Петрова, которая подняла 231кг. Третье место в этой категории заняла спортсменка из Молдовы Елена Чилчиц (212кг).



В соревнованиях среди мужчин до 23 лет харьковчанин Игорь Конотоп занял третье место в весовой категории до 85кг. В сумме двоеборья он поднял вес 339кг: 149кг - в рывке (4-е место) + 190кг - в толчке (4-е место). Первое место в этой категории занял Андраник Карапетян из Армении (369кг), а серебряным призером стал россиянин Роман Чепик (347кг).



Таким образом, на счету харьковских тяжелоатлетов на этом чемпионате - уже 1 золотая, 2 серебряные и 1 бронзовая награда. В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА напоминают, что Павел Залипский стал чемпионом Европы в весовой категории до 56кг среди юниоров, а Камила Конотоп завоевала «серебро» в весе до 53кг среди юниорок.



Чемпионат Европы продлится до 27 октября. Впереди - выступление еще одной харьковской спортсменки Анастасии Власенко.