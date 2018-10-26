26.10.2018 16:49

В воскресенье пройдут зарядки с чемпионами

При поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта продолжается проведение ряда открытых спортивных тренировок в районах города для харьковчан и гостей города.



city.kharkov.ua

Уже в воскресенье, 28 октября, в Саржином яру состоится открытая спортивная тренировка. В рамках тренировки пройдет легкая пробежка и зарядка при участии румынского тренера Илоны Илаес.

Спортивными гостями открытых тренировкок станут чемпионы спорта: Мазорчук Екатерина и Безатосная Анастасия.

Начало открытых тренировок в 9:30



Сбор желающих у купели Саржиного яра, а также на стадионе Металлист (вход на VIP-трибуну западной трибуны стадиона).



Илона Илаес - bodyART Elite Trainer и Mastertrainer, соучредитель bodyART School в Румынии и управляющий партнер фитнес-клуба PrimaGYM в Сату-Маре, Румыния, соучредитель bodyART School Romania. Имеет более чем 20-летний опыт в области фитнеса, персонального тренинга и проведения курсов. За 20 лет благодаря ей в Румынии появились инновационные концепции фитнеса и программы реабилитации для спортсменов.



Мазорчук Екатерина - мастер спорта Украины по стрельбе из лука, многократный чемпион Украины, Чемпионата мира по стрельбе из лука в помещении.



Безатосна Анастасия - золотой призер чемпионата Украины по дзюдо, серебряный призер молодежного чемпионата Европы по самбо.