26.10.2018 17:32

Харьковчанин завоевал серебро на «Играх непокоренных»

Курсант Военного института танковых войск НТУ «ХПИ» Василий Омельченко победил на международных соревнованиях для ветеранов боевых действий «Игры непокоренных», которые сейчас проходят в Сиднее (Австралия).



// city.kharkov.ua

Харьковчанин соревновался в прыжках в длину. Его результат - 5,43 м. Позже он примет участие в забеге на 400 м.

Василий Омельченко служил по контракту в танковых войсках в 51-й бригаде на Донбассе. В 2014 году во время обстрела в Красногоровке получил контузию и ожоги.



Справка. «Игры непокоренных» проходят в Сиднее с 20 по 27 октября. В них участвуют ветераны из 18 стран, которые соревнуются в шести дисциплинах: легкой атлетике, плавании, гребле на тренажере, велоспорте на шоссе, стрельбе из лука и пауэрлифтинге. В состав сборной Украины вошли 15 человек. В 2017 году украинские ветераны завоевали на «Играх непокоренных» в Торонто (Канада) 14 медалей, среди которых - «золото» харьковчанина Олега Зимникова в беге на 1500.