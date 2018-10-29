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29.10.2018  09:09   

Харьковчанка выиграла главный теннисный турнир года (ВИДЕО)

Элина Свитолина выиграла Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации в Сингапуре и стала первой украинкой в истории, которой это удалось сделать.


Фото: REUTERS

В финальном матче Элина Свитолина победила американку Слоан Стивенс - 3:6, 6:2, 6:2. Украинка неудачно начала поединок и проиграла первую партию, однако затем перехватила инициативу и довела матч до победы. Теннисистки провели на корте 2 часа 25 минут.

На пути к финалу Свитолина на групповом раунде обыграла представительниц Чехии Петру Квитову (6:3, 6:3) и Каролину Плишкову (6:3, 2:6, 6:3), а также прошлогоднюю чемпионку Каролин Возняцки из Дании (5:7, 7:5, 6:3). В полуфинале украинка взяла верх над нидерландкой Кики Бертенс (7:5, 6:7 (5:7), 6:4).

Свитолина впервые в карьере выиграла Итоговый турнир и стала первой украинской теннисисткой в истории, которой удалось это сделать.

В активе харьковчанки 5350 зачетных очков, сообщает официальный сайт WTA.

После выигрыша Итогового турнира WTA в Сингапуре Свитолина в новом рейтинге поднялась сразу на три строчки.

 

Источник:   Укринформ
 Тэги:  свитолина, чемпион, харьков, турнир, теннис, сингапур
 
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