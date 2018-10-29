Харьковчанка выиграла главный теннисный турнир года (ВИДЕО)

Элина Свитолина выиграла Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации в Сингапуре и стала первой украинкой в истории, которой это удалось сделать.
В финальном матче Элина Свитолина победила американку Слоан Стивенс - 3:6, 6:2, 6:2. Украинка неудачно начала поединок и проиграла первую партию, однако затем перехватила инициативу и довела матч до победы. Теннисистки провели на корте 2 часа 25 минут.
На пути к финалу Свитолина на групповом раунде обыграла представительниц Чехии Петру Квитову (6:3, 6:3) и Каролину Плишкову (6:3, 2:6, 6:3), а также прошлогоднюю чемпионку Каролин Возняцки из Дании (5:7, 7:5, 6:3). В полуфинале украинка взяла верх над нидерландкой Кики Бертенс (7:5, 6:7 (5:7), 6:4).
Свитолина впервые в карьере выиграла Итоговый турнир и стала первой украинской теннисисткой в истории, которой удалось это сделать.
В активе харьковчанки 5350 зачетных очков, сообщает официальный сайт WTA.
После выигрыша Итогового турнира WTA в Сингапуре Свитолина в новом рейтинге поднялась сразу на три строчки.
Не расслабляйтесь и не разменивайтесь на пустяки, и тогда любая задача окажется вам по плечу. Это же относится и к любви: главная трудность – вызвать первый интерес.
Неделя начнется пасмурной погодой. Временами может срываться небольшой дождь.
История Даты началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией.
влажн.:
давл.:
ветер: