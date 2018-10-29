29.10.2018 10:20

Харьковский «Металлиси 1925» декларирует курс на УПЛ

В субботу домашним матчем против краматорского «Авангарда» харьковский «Металлист 1925» завершает первый круг борьбы за путевку в Премьер-лигу. Кроме того, клуб подал заявление на прохождение процедуры аттестации для участия в УПЛ сезона 2019/2020.



Фото: 112

В своем заявлении «Металлист 1925» подтвердил, что готов выполнять все уставные, регламентные и прочие директивные решения Федерации футбола Украины и ее комитетов. По словам исполнительного директора клуба Ярослава Брацлавского, заявка была подана своевременно, процедура начнется 11 ноября и продлится аж до 31 мая следующего года. Клуб на готов к прохождению аттестации по всем пяти критериям: правовой, спортивный, кадрово-административный, инфраструктурный и самый важный – финансовый.

Но важно понимать, что прохождение аттестации не гарантирует клубу участие в элитном дивизионе, свою толику должны внести и сами футболисты, завоевав путевку в УПЛ по спортивному принципу. И самое интересное как раз в том, что текущее турнирное положение участников Первой лиги на сегодняшний день не дает четкого ответа – растут они в классе или нет. Дело в том, что вопрос о расширении Премьер-лиги с 12 до 16 команд до сих пор не решен и пока нет никаких гарантий, что число команд в дивизионе увеличат. А поскольку, согласно регламентам УПЛ и Первой лиги на текущий сезон, футбольные функционеры имеют право принимать решение аж до 31 мая 2019 года, клубы до самого конца чемпионата могут так и не узнать, дает их позиция в таблице право повыситься в классе или нет.