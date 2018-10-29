Главная Новости Спорт Баскетбол. Харьковские соколы продолжают победную серию в высшей лиге (ФОТО)
29.10.2018  14:14   

Баскетбол. Харьковские соколы продолжают победную серию в высшей лиге (ФОТО)

В повторном матче харьковчане вновь взяли верх над сумчанами.


facebook.com

Харьковские соколы сделали победный дубль, в сложно матче вырвав поьбеду у БК СумДУ.

Волевая победа 84-76!

Соколы в драматическом поединке порадовали болельщиков.

Проигрывая в начале четвертой четверти, игроки усилиями Ярослава Удоденко и Сергея Ольховикова добыли четвертую подряд победу!

Тэги:  баскетбол, победа харьковских соколов, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.10 Спорт Баскетбол. Харьковские соколы одолели СумДУ (ВИДЕО) 17.08 Спорт Баскетбол. За харьковский Политехник будет выступать американец 11.03 Спорт В Харькове состоялся финал Кубка Украины по баскетболу
 
 

Видео

В Харькове поздравили автомобилистов с профессиональным праздником
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 