Баскетбол. Харьковские соколы продолжают победную серию в высшей лиге (ФОТО)

В повторном матче харьковчане вновь взяли верх над сумчанами.
Харьковские соколы сделали победный дубль, в сложно матче вырвав поьбеду у БК СумДУ.
Волевая победа 84-76!
Соколы в драматическом поединке порадовали болельщиков.
Проигрывая в начале четвертой четверти, игроки усилиями Ярослава Удоденко и Сергея Ольховикова добыли четвертую подряд победу!
Не расслабляйтесь и не разменивайтесь на пустяки, и тогда любая задача окажется вам по плечу. Это же относится и к любви: главная трудность – вызвать первый интерес.
Неделя начнется пасмурной погодой. Временами может срываться небольшой дождь.
История Даты началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией.
влажн.:
давл.:
ветер: