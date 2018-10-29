Настольный теннис. Паралимпийка из Харькова - сильнейшая в мире

Марина Литовченко стала чемпионкой мира в Словении.
В Словении состоялся индивидуальный чемпионат мира по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушениями умственного и физического развития, золотую медаль которого завоевала харьковчанка. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
Участие в чемпионате приняли 325 игроков из 54-х стран мира. Украина была представлена 11-ю спортсменами, которые завоевали золотую и бронзовую награды.
Чемпионкой в классе 6 среди женщин стала харьковчанка Марина Литовченко. Она успешно дошла до финала, где со счетом 3:0 (11:7, 11:5, 11:9) победила россиянку Раису Чебанику.
Напомним, Марина является бронзовым призером летних Паралимпийских игр-2016.
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