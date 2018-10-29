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29.10.2018  16:12   

Бронза по быстрым шахматом с Чемпионата мира поедет в Харьков

Харьковчанка Мария Бердник получила бронзовую медаль в рапиде на чемпионате мира по шахматам среди юношей и девушек


ХОГА
Фото: Мария Бердник

Об этом сообщили в Управлении по делам молодежи и спорта обладминистрации.

По данным ОГА, в быстрых шахматах среди девушек до 16 лет Бердник набрала в девяти турах шесть очков. Столько же было еще в четырех соперниц. Троих из них харьковчанка опередила по дополнительным показателям, и заняла третье место. Второе было за спортсменкой из России, а победила в этой категории шахматистка из Вьетнама.

В блице Бердник заняла 17 место.

Сейчас продолжаются соревнования по классическим шахматам.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  шахматы, харьков, бронза, медаль, рапид
 
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