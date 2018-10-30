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30.10.2018  11:49   

Олимпийский комитет наградил харьковскую команду ватерполистов (ФОТО)

Сборная Харьковской области получила престижную награду


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Сборную команду Харьковской области по водному поло - обладателя Суперкубка Украины-2018 - отметили почетной грамотой отделения НОК Украины в Харьковской области. 

За весомые спортивные результаты и пропаганду спорта и Олимпийского движения.

 Отличие также получил капитан команды Виталий Петров за высокие спортивные результаты в сезоне 2017/2018.

 Поздравление команде и тренерам Сергею Столярову и Тарасу Головкину.

Тэги:  награждение, сборная харьковской области, харьков
 
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