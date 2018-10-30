Олимпийский комитет наградил харьковскую команду ватерполистов (ФОТО)

Сборная Харьковской области получила престижную награду
Сборную команду Харьковской области по водному поло - обладателя Суперкубка Украины-2018 - отметили почетной грамотой отделения НОК Украины в Харьковской области.
За весомые спортивные результаты и пропаганду спорта и Олимпийского движения.
Отличие также получил капитан команды Виталий Петров за высокие спортивные результаты в сезоне 2017/2018.
Поздравление команде и тренерам Сергею Столярову и Тарасу Головкину.
Сегодня нет ничего невозможного. Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
По прогнозам синоптиков вторник будет самым теплым днем недели. Утром туман, днем облачно с прояснениями, без существенных осадков.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
влажн.:
давл.:
ветер: