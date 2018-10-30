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30.10.2018  13:17   

Бадминтон. Харьковчане привезли золото и бронзу с этапа Кубка Европы

Михаил Махновский, Анастасия Прозорова, Иван Мединский и Валерия Рудакова стали призерами на международном турнире Hatzor International - 2018.


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С 24 по 27 октября в Израиле состоялся международный турнир Hatzor International - 2018, на котором харьковчане завоевали золотую и бронзовую награды.

Обе награды были получены в смешанной парной категории.

Победителями стали Михаил Махновский и серебряный призер юношеской Олимпиады в Буэнос-Айресе Анастасия Прозорова.

На пути к медали харьковчане выиграли у соперников из Израиля (со счетом 21:15, 21:16), Швейцарии (21:16, 21:19), а также в полуфинале – у другой харьковской пары: Ивана Мединского и Валерии Рудаковой (21:14, 16:21, 21:18).

В финале Михаил и Анастасия встретились еще с одним украинским дуэтом.

Александра Колесника и Евгению Паксютову из Днепра харьковчане победили со счетом 21:18, 21:19 и завоевали золотые медали.

В свою очередь, Иван Мединский и Валерия Рудакова разделили третье место со спортсменами из Беларуси.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  бадминтон, харьков, призеры кубка европы
 
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