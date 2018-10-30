30.10.2018 13:17

Бадминтон. Харьковчане привезли золото и бронзу с этапа Кубка Европы

Михаил Махновский, Анастасия Прозорова, Иван Мединский и Валерия Рудакова стали призерами на международном турнире Hatzor International - 2018.



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С 24 по 27 октября в Израиле состоялся международный турнир Hatzor International - 2018, на котором харьковчане завоевали золотую и бронзовую награды.



Обе награды были получены в смешанной парной категории.

Победителями стали Михаил Махновский и серебряный призер юношеской Олимпиады в Буэнос-Айресе Анастасия Прозорова.

На пути к медали харьковчане выиграли у соперников из Израиля (со счетом 21:15, 21:16), Швейцарии (21:16, 21:19), а также в полуфинале – у другой харьковской пары: Ивана Мединского и Валерии Рудаковой (21:14, 16:21, 21:18).



В финале Михаил и Анастасия встретились еще с одним украинским дуэтом.

Александра Колесника и Евгению Паксютову из Днепра харьковчане победили со счетом 21:18, 21:19 и завоевали золотые медали.



В свою очередь, Иван Мединский и Валерия Рудакова разделили третье место со спортсменами из Беларуси.