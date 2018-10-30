Бадминтон. Харьковчане привезли золото и бронзу с этапа Кубка Европы

Михаил Махновский, Анастасия Прозорова, Иван Мединский и Валерия Рудакова стали призерами на международном турнире Hatzor International - 2018.
С 24 по 27 октября в Израиле состоялся международный турнир Hatzor International - 2018, на котором харьковчане завоевали золотую и бронзовую награды.
Обе награды были получены в смешанной парной категории.
Победителями стали Михаил Махновский и серебряный призер юношеской Олимпиады в Буэнос-Айресе Анастасия Прозорова.
На пути к медали харьковчане выиграли у соперников из Израиля (со счетом 21:15, 21:16), Швейцарии (21:16, 21:19), а также в полуфинале – у другой харьковской пары: Ивана Мединского и Валерии Рудаковой (21:14, 16:21, 21:18).
В финале Михаил и Анастасия встретились еще с одним украинским дуэтом.
Александра Колесника и Евгению Паксютову из Днепра харьковчане победили со счетом 21:18, 21:19 и завоевали золотые медали.
В свою очередь, Иван Мединский и Валерия Рудакова разделили третье место со спортсменами из Беларуси.
Сегодня нет ничего невозможного. Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
По прогнозам синоптиков вторник будет самым теплым днем недели. Утром туман, днем облачно с прояснениями, без существенных осадков.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
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